Motorola laajensi vuoden 2021 Moto g -mallistoaan edullisella g20-älypuhelimella

169 euron hintainen Moto G20 sisältää muista tuoreista Moto G -sarjalaisista löytyvien Snapdragon-järjestelmäpiirien sijaan Suomessa tuntemattomamman kiinalaisen Unisocin T700-järjestelmäpiirin.

Motorola on tänään julkistanut uuden Moto g20 -mallin täydentämään vuoden 2021 mallistoa. Uutuus sijoittuu edullisimmaksi Suomessa myynnissä olevaksi Moto g -sarjalaiseksi helmikuussa julkaistun g30:n alapuolelle.

Ulkoisesti uutuus muistuttaa huomattavasti g30:tä ja on myös ulkomitoiltaan identtinen. Etupuolta peittää 6,5-tuumainen näyttö, jonka ylälaidassa lepää pisaramallinen kameralovi. Moto g20:n näyttö on kalliimman sisaruksen tavoin 720p-resoluutioinen ja yltää perinteistä 60 Hz:ä korkeampaan 90 Hz:n virkistystaajuuteen, mikä ei näin edullisessa hintaluokassa ole missään nimessä itsestään selvyys.

Moto g20 erottuu kalliimmasta sisaruksestaan kuitenkin järjestelmäpiiriltään. Yhdysvaltalaisen Qualcommin piirien sijaan uutuus luottaa kiinalaisen Unisocin T700-järjestelmäpiiriin, jota ei kotimaamme markkinoilla ole ennen nähty. Unisoc T700 tarjoaa prosessoriytiminään kaksi Cortex-A75-tehoydintä ja kuusi Cortex-A55-virransäästöydintä. Grafiikkasuorituskyvystä vastaa Mali-G52.

Järjestelmäpiirin parina Moto g20:ssä on 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa, jota on mahdollista jatkaa maksimissaan teratavun kokoisilla microSD-muistikorteilla. Virtaa puhelimelle syöttää g30:stä tuttu 5000 mAh:n akku, mutta maksimilatausnopeus on pudotettu 15 watista 10 wattiin.

Myös kamerajärjestelmässä on tehty pieniä muutoksia. Kahden megapikselin makro- ja syvyystietokamerat ovat säilyneet ennallaan, kuten on myös 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 13 megapikselin etukamera. Pääkameran resoluutio on kuitenkin laskenut 64 megapikselistä 48 megapikseliin.

Motorola Moto g20:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,22 x 75,73 x 9,14

Paino: 200 grammaa

6,5” näyttö, 1600 x 720, 269 PPI, 90 Hz

Rakenne: IP52-suojaus

UNISOC T700 -järjestelmäpiiri (2 x Cortex-A75, 6 x 1,8 GHz Cortex-A55 CPU, 850 Mhz Mali-G52 GPU)

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1Tt)

LTE Cat.4, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Neloistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (1,6 um pikselikoko), F1.7 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko, 118 asteen kuvakulma), f2.2 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

13 megapikselin etukamera, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 10 watin latausteho

Android 11

Motorola Moto g20 tulee saataville Suomessa 11. toukokuuta 169 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote