Klikkaava ja taktiili uusi kytkin perustuu Geekhack-foorumin käyttäjä mtl:n vuonna 2011 kehittämän "Ergo Clear" -modin tuntumaan.

Cherry MX oli mekaanisissa näppäimistöissä pitkään de facto -kytkinvalmistaja. Nykypäivänä markkinoilla taistelee tasaväkisesti lukuisia kytkinvalmistajia, unohtamatta eri näppäimistövalmistajien sopimusvalmistuttamia ja uudelleenbrändäämiä kytkimiä, mutta Saksan ylpeys Cherry on edelleen vahvasti mukana karkeloissa.

Cherry on julkaissut nyt uuden tee-se-itse-markkinoille suunnatun MX Ergo Clear -kytkimen, jonka syntytarina juontaa juurensa takaisin kohdemarkkinoille. MX Ergo Clear -kytkin perustuu tuntumaltaan Geekhack-foorumin käyttäjä mtl:n vuonna 2011 kehittämään ”Ergo Clear”-modiin, jossa vaihdettiin MX Clear -kytkimen alkuperäinen jousi MX Black -kytkimen jouseen ja pinnoitettiin se PTFE-pohjaisella liukasteella.

Vaikka tuntuman pitäisi olla sama kuin Ergo Clear -modilla, se on saavutettu Cherryn toimesta eri keinoin. Yhtiö on tarkoituksella jättänyt PTFE-pohjaiset liukasteet pois ja korvannut ne korkealuokkaisella voitelurasvalla strategisissa kohdin kytkintä. Voitelurasvan kerrotaan vastaavan harrastajien suosimaa Krytox GPL 205 Grade 0:aa ja sillä on myös merkittävä rooli siinä, että kytkin voi saavuttaa tutun 50 miljoonan painalluksen eliniän.

Cherry MX Ergo Clear on yhtiön tiedotteen mukaan poikkeuksellisen voimakkaalla vasteella varustettu taktiilinen ja klikkaava kytkin, joka vaatii kuitenkin verrattain keveän painallusvoiman. Ominaisuuksiltaan yhtiö sijoittaa sen Brown- ja Clear-kytkinten välimaastoon. Kytkin vaatii aluksi 55 cN:n painallusvoiman, mutta tuntopisteen jälkeen vaadittu voima tippuu 40 senttinewtoniin. Kytkimessä käytetään Gold Crosspoint -kontaktipintoja, joiden luvataan mahdollistavan paitsi alle millisekunnin vasteajan normaalia pienempien häiriövärinöiden vuoksi, myös reilusti yli 50 miljoonan painalluksen käyttöiän, vaikka sitten ehkä voitelurasvat pitäisikin välissä vaihtaa.

Cherry MX Ergo Clear tulee saataville sekä läpikuultavalla kannella varustettuna RGB-versiona että mustarunkoisena, valaisemattomana versiona. Molemmista versioista tulee saataville sekä 3- että 5-pinniset variantit. Yhtiön tiedotteessa ei valitettavasti kerrottu niiden hintatasoa. Vaikka kytkimet on suunniteltu tee-se-itse-harrastajille, tullaan niitä näkemään yhtiön mukaan myös valmiissa näppäimistöissä.

Lähde: Cherry