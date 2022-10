Intelin Core i9-13900K:n peli- ja hyötyohjelmatestit vuotivat nettiin

Intelin 12 pelin patteristossa Ryzen 9 7950X on nopeampi yhdessä pelissä pienellä marginaalilla, kun i9-13900K vie nimiinsä 11 testiä isommin eroin. Hyötykäytössä meno on tasaisempaa myös Intelin oman näkemyksen mukaan.

Intelin uudet 13. sukupolven Core -prosessorit saapuvat myyntiin huomenna. Nettiin on kuitenkin ehtinyt vuotaa vielä viimeisiä vuotoja, tällä kertaa suoraan Intelin tapahtumasta kuvattuina.

VideoCardz on saanut käsiinsä käyttäjätunnukselta ”RUBY’s|RYZEN|RAYDEON RAGE 3D” kaksi valokuvaa Intelin Raptor Lake -esittelytilaisuudesta. Dioissa käydään ensimmäisen aallon huippumalli Core i9-13900K:n suorituskykyä AMD:n Ryzen 9 7950X:ään verrattuna.

Pelikäytössä Intel on omien testiensä mukaan lähes poikkeuksetta nopeampi. Ainut yhtiön testaama peli, jossa Ryzen vei voiton, oli Arcadegeddon. Muissa 11 pelissä Intelin prosessori oli 6-22 % suorituskykyisempi kuin AMD:n lippulaivamalli. Sisällöntuotannossa on kuitenkin tiukempaa. Intelin testeissä Core i9-13900K häviää Ryzenille Pugetbenchin Photoshop-osuudella 3 %:n marginaalilla ja on tasoissa Procyonin Photoshop-osuudessa sekä Pugetbenchin Premiere Pro- ja After Effets -osuuksissa. Auto CAD Catalyst- ja Autodesk Revil -testeissä i9-13900K voittaa 7950X:n 4 ja 16 prosentin eroilla.

Lähde: VideoCardz