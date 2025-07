Uusi Commodore 64 Ultimate lupaa olla sen sisällä sykkivän FPGA-piirin voimin yhteensopiva käytännössä kaikkien C64-pelien, -lisälaitteiden ja -lisäkorttien kanssa ilman emulointia.

Commodore valloitti kodit 80-luvulla ennen kaikkea legendaarisen Commodore 64 -mallin voimin. Yhtiön historia on ollut vaiheikas, mutta nyt on tullut aika kääntää siinä uudelle lehdelle.

Commodoren uusi aikakausi alkoi vähän aikaa sitten, kun Retro Recipes -YouTube-kanavastaan tunnettu Peri Fractic eli Christian Simpson ilmoitti toimivansa nykyisin Commodore-yrityksen vastaavana toimitusjohtajana.

Kyse ei ollut pilasta, vaan tuntemattomien sijoittajien, harrastajien ja Commodore-veteraanien tukemana yhtiöllä on nykyisin uusi johto ja suunnitelma merkin herättämisestä henkiin muutoinkin kuin halpoina brändilisensseinä. Heidän hallussaan on nyt myös kaikki yhtiön tavaramerkit.

Simpsonin lisäksi uudessa Commodoressa vaikuttavat tällä hetkellä ainakin Commodore 128:n ja Plus/4:n ”isäksi” kutsuttu Bill Herd, VIC-20:n tuotejohtaja Michael Tomczyk, Commodore UK:n entinen johtaja David Pleasance ja C64 DTV:n luoja Jerry Ellsworth. Voit lukea lisää muutoksesta esimerkiksi The Oasis BBS:n artikkelista.

Nyt uusi Commodore on julkaissut ensimmäisen tuotteensa ennakkotilattavaksi: Commodore 64 Ultimate. C64 Ultimate ei perusta emulaatiosta, vaan sen sisällä sykkii AMD Artix 7 FPGA, joka on ohjelmoitu alkuperäistä C64:ää vastaavaan toimintaan. Sen kerrotaan olevan täysin yhteensopiva yli 10 000 C64-pelin ja lukemattomien -lisälaitteiden sekä lähes kaikkien -lisäkorttien kanssa.

Artix 7 FPGA-piirin lisäksi tietokoneen sisältä löytyy 128 Mt DDR2-muistia, 16 Mt NOR Flash-muistia, kaksi SID-piirikantaa (6581/8580) ja valikoima moderneja- ja menneisyyden liittimiä: kolme USB-A 21.0:aa, yksi USB-C, microSD-korttipaikka, HDMI-lliitin, 8-pin DIN-liitin analogiselle videolle, 3,5 mm:n kuulokeliitin, optinen S/PDIF, 100 Mbps:n verkkoliitin, lisäkorttiliitin, kasettiaseman 6-pinninen liitin, diskettiaseman 6-pinninen IEC DIN -liitin, kaksi DB-9-peliohjainliitintä sekä 26-pinninen ”User port”, joka on tosin sisäinen ja vaatii erikseen myytävän adapterin. Emolevyllä on myös Wi-Fi-tuki sekä mallista riippuen pelisuoritusta optimoiva RGB-valaistus varmistamassa, että lapsuudessa kesken jääneet pelitkin saadaan pelattua loppuun.

Commodore 64:n yksi parhaista ominaisuuksista oli sen SID-äänipiiri ja emolevyltä löytyykin paikat kahdelle. Ilman aito MOS Technologyn piiriä tai sen modernimpia korvikkeita äänistä on vastuussa FPGA:n puolella toteutettu UltiSID-emulaattori. Myös kasetti- ja diskettiasemat kuuluvat valinnaisiin lisälaitteisiin, sillä microSD-korttipaikan lisäksi C64 Ultimate tukee USB-asemia ja mukana on myös Ultimate-II+-tuki, joka emuloi kasettiasemaa autenttisemman tunnelman luomiseksi.

Commodore 64 Ultimate tulee saataville kolmena versiona: Väriuskollinen beige BASIC, läpikuultava Starlight-versio ja kullanhohtoinen läpikuultava Founders Edition. Läpikuultavien versioiden valaistuksen kerrotaan myös reagoivan peleihin, mutta toiminnallisuutta ei avata tarkemmin. BASIC-versio on hinnoiteltu verottomasti 299,99 dollariin, Starlight 349,99 dollariin ja Founders 499,99 dollariin. Kaikissa hinnoissa on tällä hetkellä mukana 50 dollarin alennus.

Lähteet: Commodore, Tom’s Hardware, The Oasis BBS