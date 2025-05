Yhtiö esitteli messuilla myös muun muassa koteloita enemmän kuin sormilla pystyy laskemaan ja täysalumiiniset tuulettimet.

Cooler Masterin Computex-messutarjontaan kuului tänä vuonna paitsi uusia tuotteita ja teknologioita, myös uusi kuluttajaa painottava suunnittelufilosofia FreeForm 2.0. Uuden suunnittelufilosofian luvataan laajentavan yhtiön ”Make It Yours” -konseptin läpi koko sen tuoteportfolion, mahdollistaen tuotteiden helpon kustomoinnin.

Cooler Masterin uusi FreeForm 2.0 -suunnittelufilosofia näkyi välittömästi messun uutuustuotteissa. MasterLiquid Atmos II -sarjaan tulee modulaarinen Flex-Kit-järjestelmä, joka mahdollistaa pumppublokin kannen vaihtamisen helposti toiseen.

MasterFrame-sarjan koteloissa käytetään helposti kustomoitavaa dynaamista tukirankaa, johon voi liittää erilaisia taiteilijoiden inspiroimia paneeleja ja muita osia makunsa mukaan. Kotelon tukiranka eli runko on täytetty rei’illä, mikä mahdollistaa lähes kaikkien osien siirtämisen käytännössä täysin vapaasti eri kohtaan koteloa. Kotelon etupaneeliksi on tarjolla varsin mielenkiintoiset vaihtoehdot, sillä hiljattain muotiin nousseiden puuvaihtoehtojen lisäksi tarjolle tulee kivinen etupaneeli. Puuvaihtoehtoina ovat eukalyptus ja pähkinäpuu. Valmiin MasterFrame 600:n lisäksi esillä olivat MasterFrame 500 Mesh ja 400 Mesh, jotka saapuvat myyntiin myöhemmin.

Dyn X -simulaattorin luvataan tarjoavan verratonta säädettävyyttä ja modulaarista rakennetta, joka mahdollistaa vapaan kustomoinnin kuskin taitojen ja tarpeiden mukaan. Tarkempiin yksityiskohtiin vaihtoehtoisista osista tai muista tiedote ei kuitenkaan meni.

Qube-sarja kuuluu ns. flatpack-koteloihin, eli kotelo toimitetaan osiksi ladottuna rahtikustannusten minimoimiseksi. Alusta lähtien koottavaksi tarkoitettu rakenne mahdollistaa myös helpon kustomoinnin ja yhtiö antaa auliisti tukensa myös käyttäjien 3D-tulostamille lisäosille. Messuilla esillä oli uutuutena Qube 500 Core, joka on hieman karsittu, edullisempi versio alkuperäisestä 500-mallista.

MasterHUB-mediapaneeli on jo vanhempi tuttu, mutta se on ollut alusta lähtien täysin modulaariseksi rakennettu. Stream Deckin ja muiden vastaavien kanssa kilpailevaan paneeliin on tällä hetkellä tarjolla moduuleina kustomoitava näppäimistö näytöllisillä näppäimillä, liukukytkinpaneeli, pyöritettävä näytöllinen säädin, kolmen pyöriteltävää säädintä ja kaksi rullaa. Kickstarterissa rahoitetun projektin ensimmäisten kappaleiden toimitukset on aloitettu viime kuun lopulla.

FreeForm 2.0:n ulkopuolella yhtiön mielenkiintoisinta tarjontaa oli ehdottomasti uudet ”3DHP”:t 3D-lämpöputket. Normaalissa lämpöputkessa on kaksi päätä ja se on taivutettu tyypillisesti U:n muotoon lämpölähteen päälle. 3D-lämpöputkessa on U:n keskelle liitetty ylimääräinen lämpöputki, joka tarjoaa kolmannen pään jäähdytykselle. Ratkaisu jakaa lämmön jäähdyttimen rivastoon normaaleja lämpöputkia tasaisemmin, mutta toisaalta heikentää hieman ilmavirtaa.

3DHP ei jäänyt pelkäksi teknologiademoksi, vaan messuilla julkistettiin myös siihen perustuvia uusia prosessoricoolereita. Alun perin CES-messuilla esiteltyyn V-sarjaan julkaistaan tässä vaiheessa neljä mallia: V4 Core, pelaajille tarkoitettu V4 Core ARGB, V4 Alpha ja V8 Ace. V4 Core -malleissa käytetään yhden tornin ja kahden 3DHP-lämpöputken sekä Mobius 120 tai 120P ARGB -tuulettimen rakennetta. V4 Alphassa pakettiin lisätään toinen Mobius 120 -tuuletin push-pull-konfiguraatioon ja coolerin kansilevy peittää alleen rivaston lisäksi myös tuulettimet. V8 Acessa tuplataan 3DHP-lämpöputkien määrä neljään ja tuulettimet on vaihdettu selvästi erilaisiin, mutta valitettavasti messuesitteestä ei käy ilmi, mistä tuulettimesta on kyse. CES-esittelystä poiketen V8:ssa ei nähty kaksoistornirakennetta eikä V10-mallia mainittu tällä kertaa lainkaan.

Cooler Master esitteli messuilla myös edullisemman Elite-sarjan vuoden 2025-malliston. Elite-sarjan tuotteiden luvataan keskittyvän oleellisen suorituskyvyn tarjoamiseen ilman premium-luokan hinnoittelua, mutta lopulliset hinnat nähdään luonnollisesti vasta tuotteiden tullessa kauppoihin. Messuilla esillä olivat Elite 692-, 690-, 600-, 502-, 490- ja 302 -kotelot sekä Elite Liquid 240 ja 360 AIO-coolerit, mutta tuotesarjaan kuuluu myös tuulettimia ja virtalähteitä, Elite-sarjan kotelojen luvataan tarjoavan hyvän ilmankierron, työkaluvapaan ympäristön ja tuen täysmittaisille näytönohjaimille sekä moderneille liitännöille, kuten USB-C:lle ja vaihtoehtoja löytyy kutakuinkin joka kokoon ja tyyleihin sopivina. Liquid AIO-coolereissa käytetään heksan muotoista kirkasta kantta, jonka alle voi asettaa valitsemansa mukana tulevista logoista tai vaikka oman kalvolle printatun vaihtoehdon. Lisäksi jäähdyttimen tuulettimet ovat ketjutettuja, mikä helpottaa johdotusta.

Esille pääsivät myös myös Cooling X Pro -valmistietokone, jossa on AIO-nestekierto prosessorille ja GPU:lle, X Silent -virrtalähde ja maailman ensimmäinen 180 mm:n tuulettimelle suunniteltu jäähdytin analogisella tai LED-suorituskykymittarilla, sekä MasterFan-sarjan uudet 30 mm paksut XT-sarjan tuulettimet, jotka ovat runkoa ja lapoja myöden alumiinia. MasterFrame 360 Panoramic on näyttävä kotelo, jossa komponentit ovat kolmelta sivultaan lasin paietossa ja ilmanvaihto hoidetaan katon, pohjan ja takapaneelin kautta.

