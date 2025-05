HAVN kertoo panostaneensa uudessa kotelossaan etenkin ilmankiertoon ja hiljaisuuteen, unohtamatta samalla kuitenkaan edeltäjästä tuttua käyttäjäystävällisyyttä.

Viimeisen vuoden aikana markkinoille on ilmestynyt lukuisia lupaavia uusia tulokkaita. Näihin lukeutuu myös Pro Gamers Groupin HAVN, joka esitteli Computex 2025 -messuilla uuden hiljaisuuteen panostavan kotelon ja uusia tuulettimia.

HAVNin uusi kotelo BF 360 on massasta poikkeava ilmestys sinänsä, että se vie lasin käytön nykyisestä akvaariotrendistä takaisin vuosikymmenten taa perinteiseen, vain osan kyljestä peittävään ikkunamalliin reiluin reunuksin. Kotelon kirjavanharmaata etupaneelia halkoo pystysuuntaiset, pyöristetyt ilmanottoaukot, joiden takaa löytyy pölysuodatin ja kaksi peräti 180 mm:n tuuletinta.

Yhtiö kertoo panostaneensa kotelossa etenkin ilmavirtaukseen ja hiljaisuuteen, haluamatta kuitenkaan samalla uhrata edeltävästä kotelosta tuttua käyttäjäystävällisyyttä. Kotelosta löytyykin rutkasti helposti irrotettavia paneeleita, mikä helpottaa kokoonpanon rakentamista koteloon. HAVN BF 360:n tulee saataville myöhemmin tämän vuoden aikana mustana ja valkoisena versiona.

HAVNin uudet H-sarjan tuulettimet tulevat saataville kolmessa koossa: 120 mm, 140 mm ja 180 mm, joista viimeinen käyttää myös normaalia tukevampaa 40 mm paksua runkoa. Tuulettimet käyttävät kolmoisuritettua nestelaakerointia ja niiden moottorin ydin on valmistettu tarkemmin määrittelemättömästä metalliseoksesta. Tuulettimen lavoissa ei käytetä suosittua mutta kallista LCP-muovia, vaan 30 % lasikuitua sisältävää komposiittia. Lapojen viimeinen kolmannes on varustettu pienellä hammastuksella. Ne on lisäksi varustettu sekä uros- että naarasvirtaliittimin, mikä helpottaa usean tuulettimen ketjutusta.

