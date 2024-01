Valmistajan uudessa raudassa nähdään muun muassa PC-koteloita, virtalähteitä ja pelinäyttö.

Taiwanilaisvalmistaja Cooler Master on esitellyt tulevia tuoteuutuuksiaan ennakkoon CES 2024 -messujen lähestyessä. Tarjolla on laajahko kattaus erilaisia tuotteita niin koteloista virtalähteisiin kuin tuulettimista prosessorijäähdyttimiin ja olipa uutuuksissa mukana myös täysin uusi pelinäyttö.

Kotelouutuuksia edustavat TD500 Max ja Masterbox 600. TD500 Max on ATX-kotelo, joka sisältää mm. 360 millimetrin jäähdyttimen ja kolme ARGB-tuuletinta etupaneelissa sekä 850-wattisen virtalähteen, josta lähtevät kaapelit on hallinnoitu valmiiksi kotelon toisessa kyljessä. Koteloa mainostetaankin käyttäjälähtöisenä, johon rakentaminen on helppoa ja vaivatonta. Masterbox 600 on niin ikään ATX-kokoluokan kotelo, joka on varustettu kolmella 140 mm:n etutuulettimella ja yhdellä 120 mm:n takatuulettimella. Se on yhteensopiva emolevyjen kanssa, joissa on virtaliitännät takapuolella siistin ulkoasun saavuttamiseksi.

Virtalähdepuolen uudet tulokkaat ovat X Silent Edge ja X Silent Max. 850- tai 1100-wattinen X Silent Edge on passiivisella jäähdytysratkaisulla varustettu virtalähde, jossa ei ole lainkaan tuuletinta. X Silent Max tarjoaa 1300 wattia tehoa ja sen tuulettimen luvataan pitävän melutason alle 20 desibelissä.

Uusia jäähdytystuotteita ovat ohut Mobius 120 Slim -tuuletin sekä prosessorijäähdyttimet V8 3DVC ja G11 AIO. V8 3DVC on ilmajäähdytin, jota mainostetaan jopa 300 watin TDP:llä (thermal design power). G11 AIO sen sijaan on kahden pumpun AIO-ratkaisu, joka sisältää 360 mm:n jäähdyttimen uusilla Mobius-tuulettimilla ja jonka kerrotaan myöskin kykenevän jopa 300 watin TDP:hen.

Cooler Masterin uutuuspelinäyttö on 27-tuumainen GP2711, jossa on 165-hertsinen MiniLED-paneeli 4 ms:n gray-to-gray-vasteajalla. Mukana on myös USB-C-liitäntä 15 watin virransyötöllä ja kuvansiirrolla.

Striimaajille ja sisällöntuottajille suunnattu Masterhub on hallintajärjestelmä, joka on kustomoitavissa erilaisilla moduuleilla käyttäjän tarpeiden mukaisesti, kuten esimerkiksi ohjelmoitavilla näppäimillä ja säätönupeilla. Tuotteen jatkokehitystä luvataan viedä eteenpäin käyttäjäyhteisön palautetta kuunnellen.

Tuotteita esitellään tarkemmin CES 2024 -messuilla, jotka järjestetään Las Vegasissa 9.–12. tammikuuta.

Lähde: Cooler Master