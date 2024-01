NVIDIA esitteli GeForce RTX 40 Super -näytönohjaimet – Myyntiin tammikuussa

Uudet GeForce RTX 40 Super -näytönohjaimet saapuvat myyntiin tammikuussa.

NVIDIA esitteli CES-messujen yhteydessä kolme uutta GeForce RTX 40 Super -näytönohjainta, jotka saapuvat myyntiin tammikuun aikana. Super-näytönohjaimet tuovat mukanaan yhdistelmän aiempaa parempaa suorituskykyä edullisempaan hintaan.

Ensimmäisenä myyntiin saapuu 17. tammikuuta 1440p-pelaamiseen suunnattu GeForce RTX 4070 Super, johon on päivitetty käyttöön lähes täysi AD104-grafiikkapiiri eli CUDA-ytimiä, RT-yksiköitä ja Tensor-ytimiä on käytössä noin 20% enemmän kuin 4070:ssä. 4070 Super on ominaisuuksiltaan hyvin lähellä 4070 Ti:n kanssa, mutta se tulee myyntiin RTX 4070:n hinnalla eli 689 eurolla. RTX 4070 jää edelleen myyntiin 50 dollaria edullisemmalla hinnalla ja Suomessa sen hinta laskee noin 620 euroon.

Toinen päivitys on nimihirviö GeForce RTX 4070 Ti Super, joka korvaa markkinoilla 4070 Ti:n. 4070 Ti Superiin on vaihdettu käyttöön sama AD103-grafiikkapiiri kuin 4080:ssä oli käytössä, mutta hieman karsittuna. Lisäksi näyttömuisti on päivitetty 12 gigatavusta 16 gigatavuun ja muistiväylä 192-bittisestä 256-bittiseksi. Muistiväylän kaistanleveys on kasvanut 33 % ja grafiikkapiirin laskentayksiköitä on käytössä enemmän 4070 Ti:hin verrattuna. 4070 Ti Super tulee myyntiin viikkoa myöhemmin 24. tammikuuta samalla 919 euron suositushinnalla eli 20 euron edullisemmin kuin 4070 Ti aikoinaan.

Kolmas uutuus on 4k-pelaamiseen suunnattu GeForce RTX 4080 Super, jossa on nyt käytössä täysi AD102-grafiikkapiiri eli noin 5% enemmän CUDA-ytimiä, RT-yksiköitä ja Tensor-ytimiä kuin RTX 4080:ssä. GDDR6X-näyttömuistit on lisäksi päivitetty pykälän nopeampiin eli muistiväylän kaistanleveys on kasvanut hieman. GeForce RTX 4080 Super on NVIDIAn mukaan noin 5 % suorituskykyisempi ja korvaa markkinoilla 4080:n. Samalla sen suositushinta laskee 1199 dollarista 999 dollariin eli Suomessa 1149 euroon. RTX 4080 Superin myynti alkaa 31. tammikuuta.

NVIDIAn omissa testituloksissa se mainostaa säteenseuranta ja DLSS 2 käytössä RTX 4070 Superin olevan suorituskykyisempi kuin RTX 3090, 4070 Ti Super on 60 % suorituskykyisempi kuin 3070 Ti ja 4080 Super on kaksi kertaa suoriuskykyisempi kuin 2080 Ti. Kun käyttöön otetaan ylimääräisiä ruutuja generoiva DLSS 3 niin NVIDIAn mukaan 4070 Superin etumatka 3090:een kasvaa 50 %:iin, 4070 Ti Super on 2,5 kertaa suorituskykyisempi kuin 3070 Ti ja 4080 Superin etumatka 2080 Ti:hin kasvaa kolminkertaiseksi.

Pelikohtaisesti ensimmäisenä myyntiin saapuvan GeForce RTX 4070 Superin suorituskykyä esiteltiin vielä erikseen verrattuna 3070- ja 2070-malleihin, 4070 Ti Superin suorituskykyä verrattiin 3070 Ti- ja 2070 Super-malleihin ja 4080 Superin suorituskykyä verrattiin 3080 Ti- ja 2080 Super -malleihin ilman DLSS 3 ja DLSS 3 käytössä.

4070 Super ja 4080 Super tulevat myytiin NVIDIAn omien sivujen kautta Founders Editionina sekä näytönohjainvalmistajien malleina, mutta 4070 Ti Super saapuu myyntiin ainoastaan näytönohjainvalmistajilta jälleenmyyjien kautta. Testitulokset saa julkaista jokaisesta näytönohjaimesta 24 tuntia ennen myynnin alkua.

NVIDIA, Lehdistötiedote