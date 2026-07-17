HAF II 500 -koteloon on esiasennettu sisään puhaltamaan kaksi 40 mm paksua 220 mm:n Mighty40 F220 -tuuletinta ja ulos puhkumaan yksi 40 mm paksu 180 mm:n Mighty40 V180 -tuuletin.

Tietotekniikkajätti Cooler Master on laajentanut kotelovalikoimaansa seuraavan sukupolven HAF-kotelolla. Uusi HAF II 500 tuo yhtiön mukaan datakeskustason insinöörityön varmistamaan tehokkaan jäähdytyksen.

HAF II 500 on yhtiön malliston yläpäähän sijoittuva tehokkaaseen ilmankiertoon panostava kotelo. Sen suunnittelun luvataan parantavan entisestään kotelon jäähdytyssuorituskykyä, vaikka se on samalla entistä hiljaisempi ja suunniteltu vielä helppoa rakennettavuutta silmällä pitäen. Isoin rooli on annettu tehokkaille tuulettimelle ja toinen yhtiön toimitusjohtajista Gustavo Chiu kehaisikin yhtiön valinneen ensin tuulettimet ja sitten rakensivat kotelon niiden ympärille.

Jäähdytyksen päävastuu kuuluu etupaneelin Mighty40 F220 -kaksikolle. Jopa 40 mm paksut 220 mm:n tuulettimet toimittavat koteloon ilmavirtaa 203,8 CFM 36 dB(A):n melulla per tuuletin, kun takaseinästä löytyvä Mighty40 V180 (180 x 40 mm) puhaltaa ilmaa ulos 161,5 CFM:n edestä 34 dB(A):n melutasolla.

Cooler Master HAF II 500:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja tilavuus: 557 x 262 x 548 mm, 79,98 litraa

Materiaalit: 0,7-0,8 mm SGCC teräs, karkaistu lasi, ABS-muovi

Emolevytuki: mini-ITX, mini-DTX, mATX, ATX, CEB, E-ATX (max 310 mm)

Lisäkorttipaikat: 8

Asematuki: 2x 3,5” / 4x 2,5” tai 3x 3,5” / 6x 2,5” virtalähteestä riippuen

Virtalähdetuki: ATX, max 150 – 210 mm asemista riippuen

I/O-paneeli: 1x USB-C 3.2 Gen 2×2, 2x USB-A 3.2 Gen1, 3,5 mm audiokomboliitin

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: AMD:lla 220 mm, Intelillä 221 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 430 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 2x 220 / 180 mm tai 3x 140 / 120 mm (Esiasennettuna 2x Mighty40 F220) Katossa 2x 180 mm tai 3x 140 / 120 mm Takana 1x 180 mm (Esiasennettuna Mighty40 V180)

Jäähdytintuki: Edessä 120 / 240 / 280 / 360 (2x 180 tai 3x 120) mm Katossa 120 / 240 / 280 / 360 (2x 180 tai 3x 120) mm Takana 180 mm



Cooler Master HAF II 500 saapuu myyntiin syyskuussa ja sen suositushinta Euroopassa on 184,99 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, tuotesivut