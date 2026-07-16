Kuluttajilla ei pitäisi olla huolta takuupalveluiden ja päivitysten suhteen.

OnePlus ja sen emoyhtiö Oppo ovat tiedottaneet tänään virallisesti OnePlussan toimintojen päättymisestä Euroopan- ja Yhdysvaltain markkinoilla. Brändi jatkaa edelleen toimintaansa keskittyen ydinmarkkinoihinsa Intiaan ja Kiinaan.

Tiivistettynä yritys toteaa julkaisemassaan tiedotteessa, että ”Huolellisen arvioinnin jälkeen OnePlus ei tule enää julkaisemaan uusia tuotteita Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Nykyisten käyttäjien oikeudet ja edut, mukaan lukien huoltopalvelut, ohjelmistopäivitykset ja tietoturvakorjaukset, ovat jatkossakin täysin turvattuja.”

Päätös ei tule tässä vaiheessa enää varsinaisena yllätyksenä, sillä se on näkynyt alkuvuoden aikana kiihtyvissä määrin niin OnePlussan puuttuneina tuotejulkaisuina, työntekijöiden siirtymisenä pois OnePlussan palveluksesta sekä tuotteiden häviämisenä kaupoista. Käytännössä tilanne on ollut jo loppukeväästä asti varsin selvä ja odottanut lähinnä valmistajan virallista tiedotusta, jota saatiinkin odottaa yllättävän pitkään.

Takuu ja päivitykset jatkuvat normaalisti – ColorOS saapuu

Oppon ja OnePlussan mukaan palvelusitoumukset, eli käytännössä jälkimarkkinointitoiminnot kuten takuu ja laitteiden päivitykset tulevat jatkumaan normaalisti muuttumattomina ja käyttäjät saavat edelleen tuke tuttujen palvelukanavien kautta. Toisin sanoen puhelimet tulevat saamaan päivityksiä alkuperäisten päivityslupauksiensa mukaisesti.

Samalla Oppo ilmoitti, että koko konserni tulee siirtymään seuraavan Android-versiopäivityksen myötä käyttämään Oppon ColorOS-käyttöliittymää, eli se tulee käyttöön myös OnePlussan ja Realmen puhelimissa. Käytännössä tästä ei koidu kovinkaan suurta muutosta, sillä ColorOS, OxygenOS ja Realme UI ovat jo nykyisellään olleet lähes identtisiä keskenään muutamilla pienillä eroavaisuuksilla höystettynä.

Oppo ja Realme saapuivat hiljattain markkinaan

Oppo saapui Pohjoismaiden markkinoille viime syksynä ja kertoi tuolloin tavoitteestaan saavuttaa TOP3-paikka seuraavien viiden vuoden aikana. Toistaiseksi sen startti on sujunut hieman takellellen muun muassa puutteellisen jälleenmyyntiverkoston osalta, vaikka yrityksellä onkin ollut tarjota päteviä puhelimia etenkin lippulaivaluokkaan. Tilanne on kuitenkin edennyt parempaan suuntaan mm. Elisa-operaattoriyhteistyön myötä. Oppo kertoo olevansa vahvasti sitoutunut Pohjoismaiden markkinaan ja jatkaa investointeja alueelle uusien tuotteiden, paikallisten tiimien, yhteistyökuvioiden sekä palveluiden muodossa. Keväällä Suomessa aloitti myös yrityksen alabrändi Realme.

Oppon oma sitoutuminen Euroopan markkinaan ei tule yrityksen mukaan muuttumaan OnePlussan lähdön myötä ja se kertoo ottavansa lämpimästi vastaan kaikki OnePlus-käyttäjät jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan emoyhtiö Oppon mallistoa. Oppo aikoo tarjota Pohjoismaiden markkinoilla OnePlussan käyttäjille suunnattuja siirtymätarjouksia. Esimerkiksi ensi viikosta lähtien Oppon omassa verkkokaupassa on tarjolla ilmainen 80 watin SuperVOOC-laturi kaikille, jotka siirtävät OnePlus-jäsentilinsä Oppolle. Lisäksi olemassa oleville OnePlus-käyttäjille on tarjolla 200 euron alennus Oppon Find-puhelimista.

OnePlus-puhelimet loppuneet varastoista, onko Opposta tai Realmesta korvaajaksi?

Oppon mukaan OnePlussan vuosien varrella kehittämä tuotefilosofia, teknologiat ja käyttäjäkokemukset tulevat jatkumaan ja kehittymään Oppon tuotteissa. Oppolla uskotaan, että pitkäaikaisen yhteistyön ja integraation myötä se pystyy tarjoamaan OnePlus-käyttäjille sulavan ja tutun tuotekokemuksen. Tämä pitää ainakin siltä osin paikkansa, että yritykset ovat jo useamman vuoden ajan jakaneet puhelimien teknisiä ratkaisuja, tuotekehitystä, toimitusketjuja sekä ohjelmistopuolen toteutuksia. Käytännössä Oppon mallistosta ei kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä löydy kaikilta osin samanhenkisiä korvaajia OnePlussan tuotteille. Tästä esimerkkinä vaikkapa suosittu keskihintainen Nord-mallisto, jota vastaavaa suorituskykyä ei Oppon tai Realmenkaan yksikään malli tarjoa tällä hetkellä samassa hintaluokassa.

Samalla on hieman erikoista, ettei Oppo mainitse toista alabrändiään, Realmea tiedotteessaan juuri mitenkään, vaikka se onkin ottanut melko vahvan startin Suomessa etenkin GT 8 Pro -mallinsa huipputarjouksen myötä. Oppo ei myöskään suostunut kommentoimaan lehdistölle järjestetyssä tilaisuudessa juuri mitään Realmeen liittyen. Kuluttajan kannalta nuorekkaampi Realme näyttäytyykin monelle kuluttajalle ehkäpä luonnollisempana jatkajana OnePlussalle ja Realmen Suomen maaorganisaatiossa jatkaakin monia OnePlussalta tuttuja nimiä, kuten maajohtaja Elias Salmi.

OnePlussan omassa verkkokaupassa suurin osa tuotteista on jo loppunut varastosta ja myöskään Suomalaisilla jälleenmyyjillä tuotteita ei ole enää juurikaan tarjolla, sillä ne ovat tyhjentäneet varastojaan aktiivisesti viime kuukausien ajan. Ei niin yllättävänä ratkaisuna Oppo avasi oman verkkokauppansa suomenkielisille sivuilleen eilen. Oppo luottaakin, että se pystyy täyttämään omilla tuotteillaan OnePlus-käyttäjien tulevat tarpeet.

Lähde: Oppo Nordics, OnePlus Community