Yhtiö kehuu tiedotteessaan V8 ACE 3DHP:n olevan tehokkain Cybeneticsin testaama yhden tornin prosessoricooleri ja kahden tornin malleistakin vain Noctuan D15 G2:n ehtivän edelle, joskin aivan ajankohtaisista tuloksista ei ole kyse.

Cooler Master esitteli reilu vuosi sitten Computex 2025 -messuilla uuden 3DHP-lämpöputkiteknologian. Ensimmäiset teknologiaan perustuvat coolerit julkaistiin puolestaan viime lokakuussa.

Nyt Cooler Master on julkaissut uuden V8 ACE 3DHP -tornicoolerin prosessoreille. Cooleri on yhden jäähdytystornin malleista yhtiön lippulaivamalli. Se on suunniteltu korkean TDP:n prosessoreille, vaikkei markkinointimateriaaleissa tai tuotesivuilla mitään tiettyä wattiarvoa sille mainitakaan. Vaikka cooleri on suunniteltu myös pelitietokoneisiin, parhaan pelisuorituskyvyn takaavaa RGB-valaistusta siitä ei löydy lainkaan.

V8 ACE 3DHP:n strategiset mitat ovat 138,95 x 136,47 x 167,3 mm ja 1334 grammaa. Jäähdytystornia halkoo kaksi 3DHP-lämpöputkea sekä neljä perinteistä lämpöputkea, jotka siirtävät lämmön prosessorilta alumiiniripoihin. Tuuletuksesta on vastuussa kaksi 120 mm:n 30 mm paksua tuuletinta, joiden lavat ovat hyvin muotonsa säilyttävää LCP-muovia (nestekristallipolymeeri). Tuulettimet toimivat selvästi eri nopeudella, mikä optimoi suorituskykyä ja äänekkyyttä. Etummaisen tuulettimen toiminta-alue on 0-2500 RPM ja se tuottaa maksimissaan 89,6 CFM:n ilmavirran, 3,85 mmH2O:n staattisen paineen ja 37 dB(A):n edestä melua. Taaimmainen tuuletin toimii puolestaan 0-2050 RPM:n nopeudella tuottaen maksimissaan 61 CFM:n ilmavirran ja 2,0 mmH2O:n staattisen paineen sekä 34 dB(A):n edestä melua.

Kuten coolereita tarkemmin seuraavat tietävät, AMD:n ja Intelin lämmönlevittäjät eroavat toisistaan selvästi. Tämän vuoksi Cooler Master on päättänytkin julkaista coolerista erilliset mallit yritysten prosessoreille. AMD-versiossa on verrattain suora pohja, kun Intel-versiossa se on selvästi kupera. AMD-versio tukee AM4- ja AM5-kantoja, kun Intelillä tuetaan kaikkia LGA 115x sekä uudempia LGA 1200-, LGA 1700- ja LGA 1851 -kantoja.

Cooler Masterin tiedotteen mukaan sen julkaisuhetkellä Cybenetics on luokitellut V8 ACE 3DHP:n kaikkein tehokkaimmaksi yhden tornin cooleriksi ja yleisesti toiseksi tehokkaimmaksi ilmajäähdyttimeksi. Väite todennäköisesti pitikin paikkansa, mutta nyt uutista kirjoittaessa yleisen listan kärkisijalle on ehtinyt kirimään jo Noctuan NH-D15 G2 LBC:nkin ohittanut PCCooler RZ820 Display.

Cooler Master V8 ACE 3DHP saapuu myyntiin välittömästi ja sen suositushinnaksi Euroopassa ilmoitetaan 109 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, tuotesivut