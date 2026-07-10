10-ytimisen Zen 6 -mobiiliprosessorin ES-versio peittoaa Geekbenchissä 12-ytimisen Ryzen AI 9 HX 370:n selvällä erolla ja jopa Ryzen AI Max+ 395 jää jälkeen yhden säikeen suorituskyvyssä.

AMD:n tuleva Zen 6 -arkkitehtuuriin perustuva mobiiliprosessori tottelee koodinimeä Medusa Point. Prosessorin yksi Engineering Sample -versio oli jo maaliskuussa ensimmäisessä Geekbench-vuodossaan, mutta jätti tuolloin paljon toivomisen varaa suorituskyvyn osalta. Uusi vuoto toisella ES-versiolla povaa nyt selvästi parempaa suorituskykyä.

AMD Engineering Sample 100-000001713-33_N tunnistuu Geekbenchissä lähes identtisesti aiemman vuodon 100-000001713-21_N:n kanssa. Kumpikin on 10-ytiminen ja 20 säiettä ajava prosessori varustettuna 32 Mt:n L3-välimuistilla. Prosessoreissa on Geekbenchin mukaan kaksi prosessorirypästä, joista toisessa on neljä ja toisessa kuusi ydintä. Todennäköisimmin tämä viittaisi neljään Zen 6- ja kuuteen Zen 6c -ytimeen, mutta toistaiseksi tästäkään ei voida olla varmoja. Alusta on kummassakin vuodossa sama AMD Plum-MDS1 ja virtaprofiili Balanced.

Aiemman vuodon prosessorin peruskellotaajuudeksi ilmoitettiin 2,4 GHz ja uuden puolestaan tasan 2 GHz. Vanhemmassa vuodossa prosessorin maksimikellotaajuudeksi ilmoitettiin peruskellotaajuutta matalampi 2007 MHz, kun uuden maksimikellotaajuus on Geekbenchin mukaan 2063 MHz. Kummatkin ovat todennäköisesti kuitenkin väärin tunnistuneita taajuuksia ja monet epäilevät myös 32 Mt:n L3-välimuistin paikkansa pitämistä.

Vaikka prosessoreiden ominaisuudet ovat Geekbench-vuodoissa näennäisesti lähes samat, tulokset ovat nyt aivan toista maata. Ensimmäisessä vuodossa prosessori sai vaivaiset 2300 pistettä yhdellä ja 13002 pistettä kaikilla ytimillä, mikä jää selvästi jälkeen nykyisistäkin prosessoreista. Uuden vuodon prosessori nettoaa puolestaan yhdellä ytimellä peräti 3174 pistettä ja kaikilla ytimillä 15092 pistettä. Ne peittoavat selvästi esimerkiksi 12-ytimisen Strix-lippulaiva Ryzen AI 9 HX 370:n noin 2600 ja 13400 pisteen tulokset ja jopa Ryzen AI 9 Max+ 395:n alle 2800 pisteen jäävän yhden ytimen tuloksen. Prosessorin 32 säiettä vastaan 10-ytimisellä ja 20-säikeisellä ES-prosessorilla ei luonnollisestikaan ole saumaa.

Lähde: Tom’s Hardware