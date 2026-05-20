MasterFan A-sarja on täyttä alumiinia, kun M-sarjassa runko on alumiinia ja tuulettimen lavat LCP-muovia.

Vaikka Cooler Master on perin tuttu nimi kuluttajamarkkinoilla, toimii yhtiö isolla profiililla myös yrityspuolella. Sen uudet MasterFan A- ja M-sarjojen tuulettimien juuret johtavatkin juuri yrityspuolen osaamiseen.

Cooler Master MasterFan A- ja M-sarjan tuulettimet perustuvat kumpikin alumiinirunkoon. Ne eroavat toisistaan lapojensa osalta; A-sarjassa tuuletin on lapojaan myöten alumiinia, kun M-sarjassa käytetään LCP-muovisia lapoja. Yhtiön tiedotteen mukaan jälkimmäinen vaihtoehto tarjoaa ”optimoidun akustisen profiilin”, eli sen melun pitäisi olla kokometallista sisarmalliaan miellyttävämpi.

Uusien MasterFan-tuulettimien juuret löytyvät mm. tekoälypalvelimia jäähdyttävistä yrityspuolen tuotteista. Se näkyy Cooler Masterin mukaan kaikessa ja tuulettimet toimivatkin vakioiduilla kierrosnopeuksilla, koska huipputason tekoälypalvelimissa äänen muutos viittaa tuulettimien mekaaniseen väsymiseen eikä jäähdytystarpeen muutoksiin.

Tuulettimille luvataan materiaaleja lukuun ottamatta identtiset ominaisuudet ainakin lehdistötiedotteessa ja tuotesivuilta asiaa on turha tarkistaa, sillä siellä lukee tuulettimen sijasta prosessoricoolerin tekniset ominaisuudet. Tiedot on lisäksi vain yhdelle tuuletinkoolle, vaikka sekä tiedotteen että verkkosivujen mukaan ainakin A-sarjasta tulee saataville sekä 120 että 140 mm:n mallit ja M-sarjastakin tiedotteessa listataan molemmat koot.

MasterFan A- ja M-sarjan tuulettimien kerrotaan käyttävän MDB- eli Magnetic Dynamic Bearing -laakerointia ja kolmivaiheista moottoria, joka käy joko hiljaisena versiona 2500 RPM:n ja normaalina jopa 4000 RPM:n nopeudella. 4000 RPM tuuletin tuottaa 121,73 CFM:n ilmavirran ja 13,15 mmH2O:n staattisen paineen. 2500 RPM saa aikaan 76,9 CFM:n ilmavirran, mutta staattisesta paineesta ei ole mainintaa. Tuulettimet ovat 30 mm paksuja. Koska A-sarjassa on alumiinilapainen tuuletin, tulee se vakiona sormisuojalla varustettuna.

A-sarjasta tulee lisäksi saataville FC-versiot omalla ohjaimella, joka nostaa suorituskykyä entisestään, joskaan missään ei kerrota millaisiin lukemiin. On myös mahdollista, että ”hiljaiseksi tilaksi” mainostettu 2500 RPM on normaali nopeus ja 4000 RPM vain FC-mallien erikoisuus.

Pelaajille elintärkeä ARGB-valaistus on mukana tiedotteen mukaan tuulettimien keskiössä sarjasta riippumatta, mutta tuotesivujen perusteella A-sarjasta valaistusta ei näytä löytyvän. A-sarjassa se on maltillinen valokehä keskiön ulkoreunan tuntumassa.

Cooler Master MasterFan tulee tiedotteen mukaan saataville neljänä versiona, sanoi tiedotteen muu teksti tai tuotesivut mitä tahansa. MasterFan A120 on hinnoiteltu 24 euroon, A120 FC 32 euroon, M140 ARGB 17 euroon ja M120 ARGB niin ikään 17 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, tuotesivut: A-sarja, M-sarja