Lisäksi yhtiö kertoi tuovansa myöhemmin tänä vuonna päivityksen, joka mahdollistaa näppäimistön Copilot-näppäimen määrittelyn uudelleen kontekstivalikko- tai oikeaksi Control-näppäimeksi.

Microsoft on pitänyt hiljattain kovaa ääntä tulevista parannuksista Windows 11 -käyttöjärjestelmään. Yhtiön tavoitteena on omien sanojensa mukaan tehdä käyttöjärjestelmästä paras markkinoille.

Yksi Microsoftin ensimmäisenä esittelemistä uudistuksista oli mahdollisuus siirtää tehtäväpalkki oman maun mukaan myös näytön ylälaitaan tai jompaankumpaan kylkeen. Nyt yhtiö on esitellyt tehtäväpalkin tulevia muutoksia tarkemmin sekä samalla kertonut Käynnistä-valikkoon tulevista uudistuksista.

Jos tehtäväpalkin siirtää näytön vasempaan tai oikeaan laitaan, voi Käynnistä-painikkeen sijoittaa tehtäväpalkilla keskitettyyn asentoon tai ylälaitaan. Jos tehtäväpalkin asettaa sen sijasta näytön ylälaitaan tai alalaitaan, voi Käynnistä-painikkeen sijoittaa keskitetysti tai vasempaan laitaan. Tehtäväpalkin automaattinen piilotus ja taulutietokonekäyttöön optimoitu tehtäväpalkki toimivat kuitenkin toistaiseksi vain, kun tehtäväpalkki on alalaidassa.

Tehtäväpalkki tukee myös jatkossa nykyistä pienempää ikonikokoa, mikä samalla tekee koko palkista matalamman tai kapeamman sijoituksesta riippuen. Kun tehtäväpalkki on asetettu näytön vasempaan tai oikeaan reunaan, saa jokaisen sovelluksen halutessaan näkymään omana rivinään nimen kera ja ilman niputuksia, mikä tekee tehtäväpalkista samalla erittäin leveän.

Käyttäjälle tullaan antamaan aiempaa selvästi laajemmat kustomointimahdollisuudet myös Käynnistä-valikon sisältöön. Yhtiön mukaan se aikoo pitää huolen, että vakioasettelu tulee olemaan jatkossa nykyistä parempi, mutta käyttäjä voi myös itse valita miten esimerkiksi kiinnitetyt, suositellut ja kaikki sovellukset ja tiedostot tulevat valikossa näkyviin. Suositeltujen kohteiden poistaminen näkyvistä ei jatkossa enää poista hyppylistoja tai viimeisimpiä tiedostoja File Explorer –tiedostoselaimessa. Käyttäjä voi halutessaan myös piilottaa nimensä sekä profiilikuvansa näkyvistä Käynnistä-valikossa.

Käynnistä-valikon suositeltujen sovellusten ja tiedostojen lista nimetään uudestaan viittaamaan suositeltujen sijasta viimeaikaisiin tiedostoihin ja sovelluksiin. Näytettyjen tiedostojen pitäisi myös olla jatkossa oleellisempia kuin aiemmin. Viimeksi asennettujen sovellusten listaus tulee jatkossakin pysymään näkyvissä, koska palautteen mukaan se koetaan tärkeäksi niin käyttäjien kuin kehittäjien näkökulmasta.

Toisessa hiljattain julkaistussa artikkelissa Microsoft kertoo puoletaan näppäimistöjen Copilot-näppäimeen liittyvistä uudistuksista. Yhtiön mukaan Copilot-näppäin on aiheuttanut ongelmia ihmisille, jotka ovat tottuneet käyttämään työssään sen paikalla ollutta kontekstivalikko- tai oikeaa Control-näppäintä. Microsoft tulee julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna päivityksen, jonka jälkeen Copilot-näppäimen voi muuttaa toimimaan oman maun mukaan kontekstivalikko- tai oikeana Control-näppäimenä. Yhtiö huomauttaa samalla kuitenkin, että joidenkin näppäimistöjen kohdalla näppäimen määrittely uudelleen saattaa lopettaa sellaisten näppäinyhdistelmien toiminnan, jossa käytetään vasenta Shift-painiketta sekä oikeaa Control-näppäintä. Ratkaisuksi yhtiö neuvoo käyttämään vasemman sijasta oikeaa Shift-painiketta.

