Cooler Master on terästänyt prosessoricoolereidensa valikoimaa kahdella uudella mallilla. Yhtiö esitteli 3DHD-lämpöputkiteknologian alun perin Computex-messuilla ja nyt teknologia pääsee tositoimiin yhtiön uusissa V4 Alpha 3DHP Black- ja Hyper 212 3DHP –coolereissa.

Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black on yhtiön mukaan muotoiltu klassisen V-moottorimallin mukaan, joskin ainakin allekirjoittaneelle yhtymäkohtien hakeminen tuottaa vaikeuksia. Yhteen jäähdytintorniin ja kahteen tuulettimeen perustuva cooleri on varustettu yhtiön uusilla 3D-lämpöputkilla, jotka jakavat lämmön tasaisemmin pitkin jäähdytinrivastoa. 3D-lämpöputkia on käytössä kaksi. Lämmönsiirtoa auttaa myös normaalia kookkaampi täyskuparinen pohjalevy. V4 Alpha Black on varustettu kahdella Mobius 120 –tuulettimella.

Cooler Master Hyper 212 3DHP jatkaa yhtiön suosittua tornicoolerisarjaa 3D-lämpöputkilla päivitettynä. Lämpöputkia on käytössä yhteensä kaksi. Yhteen jäähdytystorniin perustuvasta coolerista tulee saataville kaksi versiota: toinen mustalla Mobius 120- ja toinen ARGB-valaistulla Mobius 120 –tuulettimella. Myös Hyper 212 3DHP on varustettu normaalia kookkaammalla täyskuparisella pohjalevyllä.

Molemmat Cooler Masterin uutuuscoolereista tukevat AMD:n AM4- ja AM5- sekä Intelin LGA 115x/1200/1700/1851 -prosessorikantoja. V4 Alpha 3DHP Blackin suositushinta on 39 euroa, kun Hyper 212 3DHP:n hinnaksi kerrotaan 29,99 euroa riippumatta siitä, valitseeko mustan vai ARGB-version. Coolereiden pitäisi tulla saataville välittömästi, mutta tarkka saatavuus vaihtelee maittain.

