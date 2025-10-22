Testissä Applen uusi 1359 euron hintainen iPhone 17 Pro -huippumalli.
Tämän syksyn kolmantena ja samalla näillä näkymin viimeisenä uusimman sukupolven iPhone-testinä vuorossa on 1359 euron hintaisen iPhone 17 Pro -mallin artikkeli.
Tässä artikkelissa tutustumme iPhone 17 Pro -malliin runsaan kahden viikon ympärivuorokautisen käyttötestijakson pohjalta. Koska Apple ei toimita Pohjoismaissa lehdistölle testilaitteita, ostimme testikappaleen itsellemme DNA:n ystävällisellä avustuksella. DNA:n iPhone 17 Pro -valikoimaan voi tutustua heidän verkkokaupassaan.
Lue artikkeli: Testissä Apple iPhone 17 Pro
