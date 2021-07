Cooler Master x D-Box Motion 1 aikoo mullistaa pelituolimarkkinat

Motion 1 lupaa peleihin aivan uudenlaisen perstuntuman D-Boxin teknologiaan perustuvalla haptisella palautteella, mutta sillä on hintansa.

Pelituolien markkinoilla on yrittäjiä joka maailman kolkasta, mutta useimmat tuoleista on kuin yhdestä puusta veistettyjä. Tyypillistä pelituolille on toimistotuolimainen rakenne ja kilpa-auton penkistä inspiraatiota hakeva muotoilu.

Cooler Master on nyt lyöttäytynyt yhteen D-Boxin kanssa tuodakseen markkinoille jotain erilaista. Motion 1:ksi ristitty pelituoli noudattaa kyllä toimistotuolimaista rakennetta ja istuinosassakin on havaittavissa futuristista kilpa-autohenkeä, mutta sen jalasta on turha etsiä perinteistä kaasujousta, se on korvattu D-Boxin kehittämällä haptisella yksikköllä. Yksikön alapuolelta löytyvät tuttuun tapaan renkaat, kuten pelituoleissa yleensä onkin.

Perinteisen kaasujousen sijasta Motion 1:n istuin seisoo D-Boxin elementtiin uppoavien kahden jalan varassa. Elementin tarkat kyvyt ovat vielä hämärän peitossa, mutta yhtiön aiempien elementtien kykyjen tiedetään vaihdelleen yksinkertaisista tärinäefekteistä aina kallistuksiin, rajumpiin heilumisiin ja itse istuimen liikkeisiin asti. Oman meriittinsä yhtiön tuotteille antaa myös Kansainvälisen autoliiton eli FIA:n virallinen tuki.

Cooler Master x D-Box Motion 1 tulee ennakkomyyntiin vuoden lopulla ja sen toimitusten odotetaan alkavan tammikuussa 2022. Pelituolien Euroopan suositushintoja ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta Yhdysvalloissa hintojen kerrotaan olevan 2000-2300 dollaria.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)