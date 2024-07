Corsair julkaisi 3500X-sarjan kotelot ja RS-sarjan tuulettimet

Computex 2024:ssä nähdyt 3500X-sarjan miditornikotelot ja RS-sarjan tuulettimet ovat saapuneet myyntiin sekä mustia että valkoisia kokoonpanoja koristamaan.

Corsair esitteli viime kuussa Taiwanissa läjän uutuustuotteitaan, joihin kuuluivat muun muassa 3500X-sarjalaiset miditornikotelot ja RS-sarjalaiset tuulettimet. Uutuudet tulevat niin mustana kuin valkoisenakin sekä RGB-valoilla ja ilman.

3500X-miditornikotelo tulee kolmena varianttina, jotka ovat perusmalli ilman tuulettimia, ARGB-malli kolmella RS120 ARGB -tuulettimella sekä iCUE Link -malli, joka toimitetaan kolmen RX120 RGB -tuulettimen ja iCUE Link -keskittimen kera. 3500X:ssä on karkaistut lasipaneelit sekä vasemmassa kyljessä että edessä ja se tukee myös emolevyn takaliitäntöjä, joita löytyy Asuksen BTF- ja MSI:n Project Zero -malleista.

Kaapelinhallinnalle 3500X:ssä on oikeassa kyljessä varattu 38 millimetriä tilaa. 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu yhteensä jopa kymmenen kappaletta ja 360 mm:n nestejäähdyttimen voi asentaa sekä kattoon että vasempaan kylkeen. Emolevytuki ylettyy Mini-ITX:stä EATX:ään saakka.

3500X:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 506 mm × 460 mm × 240 mm (K × P × L)

Paino: 9,7 kg

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, EATX

Tuuletinpaikat: Takana: 120 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oik. kyljessä: 3 × 120 / 2 × 140 mm Pohjassa: 3 × 120 mm / 2 × 120 mm + 140 mm

Jäähdytinpaikat: Takana: 120 mm Katossa: 280 mm / 360 mm Oik. kyljessä: 280 mm / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähteen maksimipituus: 180 mm

Asemapaikat: 2 × 2,5” SSD + 2 × 3,5” HDD

Laajennuspaikat: 7

I/O-paneeli: 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 2 Type-C 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



RS-tuulettimet on valittavissa joko perus- tai ARGB-mallina 120:n ja 140 mm:n koossa ja niitä toimitetaan kolme kappaletta 3500X ARGB -kotelon mukana. Toisin kuin esimerkiksi Corsairin RX-tuulettimet, eivät RS-sarjalaiset ole iCUE Link -yhteensopivia. Tuulettimet ketjuttuvat toisiinsa haarakaapeleilla, jolloin emolevylle menee vain yksi 4-pinninen PWM-kaapeli (pulse width modulation). ARGB-malleissa myös valaistus hoituu yhdellä emolevylle menevällä kaapelilla, kun ketjutettuna on useampi tuuletin.

RS-sarjalaisissa on ilmapyörteitä ehkäisevä AirGuide-kehysmuotoilu ja magneettikupulaakerointi. CFM- eli cubic feet per minute -mittauksella ne liikuttavat ilmaa maksimissaan 72,8 CFM (120 mm) ja 95,5 CFM (140 mm). Pyörimisnopeus eli rpm (revolutions per minute) tuulettimilla on maksimissaan 2100 rpm (120 mm) ja 1700 rpm (140 mm). RS-sarjan tuulettimissa on myös ”Zero RPM Mode”, joka pysäyttää tuulettimet kokonaan lämpötilojen ollessa tarpeeksi alhaiset.

3500X-kotelot ja RS-tuulettimet ovat saatavilla seuraavin suositushinnoin:

3500X – 100 €

3500X ARGB – 140 €

iCUE Link 3500X RGB – 195 €

RS120 – 12 € (1 kpl) / 30 € (3 kpl)

RS140 – 18 € (1 kpl) / 30 € (2 kpl)

RS120 ARGB – 18 € (1 kpl) / 50 € (3 kpl)

RS140 ARGB – 24 € (1 kpl) / 40 € (2 kpl)

Lähde: Corsair (1, 2), Tuotesivut (1, 2, 3)