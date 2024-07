Accuracy Super Resolution on temporaalinen skaalain ja se perustuu AMD:n avoimen lähdekoodin FSR2-skaalaimeen, jota on jatkokehitetty mobiililaiteystävällisemmäksi.

Markkinoilla on tällä hetkellä kolme merkittävää temporaalista skaalainta: DLSS2, FSR2 ja XeSS. Seuraavana joukkoon on liittymässä Arm oman Accuracy Super Resolutioninsa eli ASR:n kanssa.

Arm Accuracy Super Resolution on temporaalinen skaalain, joka on optimoitu etenkin vähävirtaisille laitteille. Se perustuu AMD:n FidelityFX Super Resolution 2 -teknologiaan, joka on jaossa avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. MIT-lisenssi antaa luvan kelle tahansa osallistua sen kehitykseen, omien versioiden kehittämiseen tai vaikka koodin käyttöä täysin uuden teknologian luomiseen.

Armin tiedotteen mukaan AMD:n FSR2:n tarjoama laatu olisi piisannut yhtiölle sellaisenaan, mutta sen algoritmien olevan liian raskaita mobiililaitteille. Tämän vuoksi yhtiön insinöörit lähtivät jatkokehittämään teknologiaa pyrkien ennen kaikkea parantamaan sen suorituskykyä vähävirtaisilla laitteilla.

Kehitystyön tuloksena saatiin valmiiksi Accuracy Super Resolution, jota yhtiö testasi omalla Immortalis-G720-grafiikkaohjaimella ja 2800×1260:n kohderesoluutiolla. Yhtiön testien mukaan ASR oli 12-44 % nopeampi kuin FSR2, kun molemmilla oli käytössä sama skaalauskerroin. Valitettavasti tehonkulutustesteissä ei ole mukana vertailua FSR:n kanssa.

Arm Accuracy Super Resolution tulee saataville FSR2:n tavoin avoimella MIT-lisenssillä, mutta innokkaimmat kehittäjät voivat päästä mukaan ASR-rinkiin jo ennakkoon lähdelinkin takaa.

Lähde: Arm