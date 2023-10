Corsair kuvailee uutuuspöytäänsä pelaajien, sisällöntuottajien ja muiden PC-harrastajien tarpeet täyttäväksi lippulaivaluokan edustajaksi ja yli 1150 euron lähtöhinnalla vähempää ei voine odottaakaan.

Tietotokoneen lähes joka osa-alueelle lonkeronsa ulottanut Corsair on julkaissut uuden lippulaivatason pelipöydän. Platform:6 lupaa tarjota parasta niin pelaajille, sisällöntuottajille kuin muillekin PC-harrastajille kiitos modulaarisuutensa.’

Corsair Platform:6 tulee saataville kolmessa peruskonfiguraatiossa, Creator Edition, Elevate ja Standard, mutta sen voi konfiguroida myös aivan oman maun mukaiseksi saatavilla olevista osista. Standardin ja Elevaten erottaa toisistaan jälkimmäisen kaksoismoottoritu korkeussäätö ja Creator Edition lisää pakettiin Elgato Multi Frame -säilytyslevyjä. Creator Editionissa on lisäksi oletuksena kumipuinen pöytälevy, kuin muissa se on mustaa laminaattia.

Platform:6:n pöytälevy on mitoiltaan 180 x 76 x 2,5 cm ja sen korkeus on ilman korkeussäätöä 76 cm tai korkeussäädettävänä 74-122 cm. Pöytään on sisäänrakennettu kolme virtapistoketta sekä yksi USB-A- ja yksi USB-C-liitäntä, kun erillisessä jakajassa on vielä kuusi lisävirtapistoketta ja kaksi USB-A-liitäntää. Pöydän takalaidassa on standardi T-kanava, johon on valmiiksi asennettu kahta 32”-näyttöä tukeva jalka VESA-kiinnikkein. Corsarir kauppaa lisäosia pöytään Elgato-brändättyinä ja voit tutustua niiden tarkempaan valikoimaan Corsairin verkkosivuilla. Valikoimaan kuuluu niin mikrofoni-, webbikamera- ja valoständejä kuin lisäsäilytyslevyjä ja muita laajennoksia.

Corsair Platform:6 tulee saataville välittömästi. Edullisimmillaan sen saa yhtiön omasta verkkokaupasta Standard-mallisena 1169,90 euroon, Elevate-versiona 1559,90 euroon ja Creator Editionina peräti 1999,90 euroon. Täyteen konfiguroidun pöydän hintaa ei saa tällä hetkellä selville, koska osa konfiguraattorin tarjoamista osista on loppu varastosta.

Lähde: Lehdistötiedote