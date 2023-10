Open on OnePlussan ensimmäinen taittuvanäyttöinen puhelin

Taittuvan sisänäytön ohessa OnePlus on pakannut mukaan mm. yrityksen edistyksellisintä kameratekniikkaa.

OnePlus on julkaissut juuri Intiassa järjestämässään lanseeraustapahtumassa ensimmäisen taittuvanäyttöisen älypuhelimensa. Uusi OnePlus Open on vaakasuunnassa aukeava lippulaivapuhelin, joka kilpailee mm. Samsungin Galaxy Z Fold5:n kanssa.

OnePlussan mukaan Openin suunnittelussa on huomioitu erityisesti laitteen keveys ja kestävyys. Puhelin painaa 245 grammaa ja on avattuna vain 5,8 mm paksu. Flexion Hinge -nimen saanut sarana hyödyntää useita metalliseoksia, kuten kobaltti-molybdeeniseosta (4x vahvempaa kuin teräs), titaania, zirkonium-pohjaista nestemetallia ja 316L-tyypin ruostumatonta terästä, ja siinä käytettyjen komponenttien määrää on minimoitu 69:ään. OnePlussan mukaan sarana on testattu kestämään miljoona avausta ja sulkua. Puhelimen luvataan myös kestävän pakkasessa -20 celsiusasteeseen asti.

Openin taittuva AMOLED-sisänäyttö on käytännössä neliön muotoinen ja läpimitaltaan 7,82-tuumainen. LTPO 3.0 -tekniikan ansiosta näyttö tukee mukautuvaa virkistystaajuutta ja näyttö kykenee myös erittäin korkeaan 2800 nitin pistemäiseen kirkkauteen esimerkiksi HDR-sisältöä katseltaessa. Näytön alla on hiilikuituinen tukikerros ja pinnassa on kolme suojakerrosta, joista päällimmäinen suojakalvo on vaihdettavissa tarvittaessa takuun piikkiin. Ulkopuolella on puolestaan 6,31-tuumainen AMOLED-paneeli tavanomaisella 20:9-kuvasuhteella, adaptiivisella virkistystaajuudella ja sisänäytön kanssa yhteneväisellä maksimikirkkaudella.

Suorituskyvystä vastaa monen muun tämän vuoden high-end-puhelimen tapaan Snapdragon 8 gen 2 -järjestelmäpiiri, jonka jäähdytystä OnePlus on pyrkinyt parantamaan mm. saranan yli lämpöä levittävän grafeenikerroksen avulla. Suomessa saataville tulee vain yksi muistivariantti 16 gigatavun RAM-muistilla sekä 512 gigatavun tallennustilalla. Kahdesta osasta muodostuva akku latautuu 67 watin maksimiteholla tyhjästä täyteen 42 minuutissa, joka on taittuvien puhelimien joukossa hyvä suoritus.

OnePlus on rakentanut Openin kolmoistakakameran pitkälti uusista palikoista ja leiponut sen kookkaan pyöreän kamerakehyksen sisään. 48 megapikselin pääkamera käyttää Sonyn uutta LYTIA-T808-sensoria, joka hyödyntää Pixel Stacked -tekniikkaa. Sen myötä sensorin valoa keräävä fotodiodi ja tietoa siirtävä transistorikerros ovat päällekkäin, joka mahdollistaa mm. entistä paremmat hämäräkuvausominaisuudet ja pienemmän kohinan. Telekameran pohjana on käyttötarkoituksessaan suurikokoinen 64 megapikselin sensori paritettuna optisesti vakautetun 3x periskooppiobjektiivin kanssa ja kamera pystyy myös 6x sensorirajaukseen. Ultralaajakulmakamera käyttää OnePlus 11:stä tuttua 48 megapikselin sensoria automaattitarkennuksella. Sisänäytön puolella on 20 megapikselin etukamera ja ulkonäytön puolella 32 megapikselin.

Ohjelmistopuolella Openissa on valitettavasti vielä vanha Android 13 -versio, mutta Android 14 -päivitys on luvassa loppuvuoden aikana. OnePlus on leiponut OxygenOS 13.2 -käyttöliittymäänsä suurella näytöllä sovellusten moniajoa monipuolistavan ja helpottavan Open Canvas -ominaisuuden, joka helpottaa useiden sovellusten avaamista ruudulle sekä mahdollistaa kolmen sovelluksen pitämisen auki niin, että niistä yksi tai kaksi on kokonaan näkyvillä ja loput ”siirrettynä sivuun” osittain näytön reunan ulkopuolelle. OnePlus lupaa Openille neljä Android-versiopäivitystä ja viiden vuoden tietoturvakorjaukset.

OnePlus Open tekniset tiedot:

Ulkomitat: avattuna 153,4 x 143,1 x 5,8 mm suljettuna: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm

Paino: 245 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Ceramic Guard -suojalasi, Flexion Hinge -sarana

Suojaus: IPX4 (vesiroiskeet)

7,82″ taittuva LTPO 3.0 AMOLED -sisänäyttö, 2440 x 2268 pikseliä, 426 PPI, 1-120 Hz adaptiivinen, 2800 nit (piikki)

6,31″ LTPO 3.0 AMOLED -ulkonäyttö, 2484 x 1116 pikseliä, 20:9, 431 PPI, 10-120 Hz adaptiivinen, 2800 nit (piikki)

Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

16 Gt LPDDR5X RAM-muistia

512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

4G Cat 20/18, 4×4 MIMO, Dual SIM (eSIM+nano)

5G Sub6 GHz NA & NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6E/7), Bluetooth 5.3 (aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC), NFC

Kolmoiskamerajärjestelmä: 48 megapikselin pääkamera (Sony LYTIA-T808, 1/1,43″, 1,12 um pikselikoko), f1.7, OIS, 24 mm kinovastaava 48 megapikselin ultralaajakulmakamera (Sony IMX581, 1/2″, 0,8 um pikselikoko), f2.2, 14 mm kinovastaava, automaattitarkennus 64 megapikselin telekamera (Omnivision OV64B, 0,7 um pikselikoko), f2.6, PDAF, OIS, 70 mm kinovastaava, 3x zoom pääkameraan nähden, 6x hybridizoom

Etukamerat Etupuolella: 32 megapikseliä (1/3,14″, 0,7 um pikselikoko), f2.4, 22 mm kinovastaava, FF Sisäpuolella: 20 megapikseliä (1/4″, 0,7 um pikselikoko), f2.2, 20 mm kinovastaava, FF

4805 mAh akku, USB-C 3.1, 67 watin SuperVOOC-pikalataus

Android 13, OxygenOS 13.2, 4 Android-versiopäivitystä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia

Suomessa Open tulee myyntiin vihreässä Emerald Dusk-värissä, jonka lisäksi maailmalla on tarjolla musta tekonahkakuorinen vaihtoehto. Laite tulee saataville välittömästi yksinoikeudella Elisan kautta 1799 euron suositushintaan. Lokakuun loppuun mennessä puhelimen ostaneet saavat kaupan päälle OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.

Lähde: sähköpostitiedote, OnePlus