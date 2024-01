Corsair julkaisi uuden A115-tuplatornicoolerin

Lippulaivacoolerin luvataan jäähdyttävän jopa 270 watin lämpökuormat AMD:n ja Intelin tuoreimmilta prosessoreilta.

Muistivalmistajasta monilonkeroiseksi jätiksi laajentunut Corsair oli CES-messuilla esillä verrattain maltillisesti. Messuesiintymistä alleviivaa kenties yhtiön tuore coolerijulkaisu heti messujen päättymisen jälkeen.

Corsair A115 on yhtiön uusi lippulaivaluokan kaksoistornicooleri AMD:n ja Intelin uusimpien älynväläysten jäähdyttämiseksi jopa 270 watin lämpökuorman edestä. Yhtiön mukaan coolerissa on innovoitu myös asennuksen ja tuuletinten korkeuden säätämisen helpottamiseksi.

A115:n kuparisesta kylmälevystä lähtee kuusi kuuden millimetrin lämpöputkea kahteen jäähdytintorniin, joiden läpi pusketaan ilmaa varsin perinteisesti kahdella 140 mm:n tuulettimella. Kylmälevystä on tehty aavistuksen kupera parhaan kontaktin takaamiseksi ja tornien nikkelöidyt rivastot tarjoavat yhteensä 1,69 neliömetriä jäähdytyspinta-alaa.

Oletuksena A115:ssa on käytössä kaksi yhtiön omaa nestelaakeroitua AF140 Elite -tuuletinta, jotka pyörivät maksimissaan 1600 RPM:n nopeudella tuottaen pahimmillaan 33,9 dBA melua. Tuulettimet asennetaan paikalle entisestään parannetulla ja laihtuneella Slide-and-Lock-järjestelmällä, joka mahdollistaa myös tuuletinten korkeuden säätämisen esimerkiksi käytössä olevien muistien vaatiman tilan mukaan sopivaksi. Myös koko coolerin kiinnitysjärjestelmä on uusittu ja käytössä on Corsair HoldFast 2.0 Retention System, joka tukee AMD:n AM4- ja AM5-kantoja sekä Intelin LGA 1700 -kantaa.

Corsair A115 tulee saataville välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 114,90 euroon. Uutista kirjoittaessa varastot ovat tosin tyhjiä, mutta lisää tuotteita odotetaan lähetettäviksi heti maanantaina.

Lähde: Sähköpostitiedote, tuotesivut