Datakeskuksiin suunnattu kiintolevy hyödyntää ensimmäisenä Heat-Assisted Magnetic Recording -teknologiaa, joka Seagaten Mozaic 3+ -alustalla mahdollistaa yli 30 teratavun kapasiteetit.

Kiintolevyt ovat siirtyneet viime vuosina yhä syvemmälle SSD-asemien varjoon useimpien kuluttajien näkökulmasta. Niiden kehitys ei ole kuitenkaan päättynyt missään vaiheessa ja nyt Seagate on julkaissut maailman ensimmäisen HAMR-teknologiaa (Heat-Assisted Media Recording) hyödyntävän kiintolevyalustan ja Exos-kiintolevyn.

Seagate Mozaic 3+ on maailman ensimmäinen HAMR-teknologiaa hyödyntävä kiintolevyalusta ja sen pitäisi mahdollistaa yli 30 teratavun kiintolevyt. Alustaan kuuluu myös uusi 12 nanometrin luokan prosessilla valmistettava ohjainpiiri, jonka se kehuu olevan jopa kolme kertaa aiempia ohjaimiaan tehokkaampi.

Seagaten HAMR-asemissa käytetään perinteisten metallikiekkojen sijasta kymmentä lasikiekkoa rautaplatinaseoksella varustetuilla superhilakerroksilla. Uusien ”plasmonisen kirjoituspään” edellä kulkee nanokokoluokan laser, joka kuumentaa kirjoitettavan pinnan hetkellisesti kirjoituksen helpottamiseksi. Data luetaan viilenneiltä, kutistuneilta pinnoilta 7. sukupolven Spintronic-lukijalla, joka on Seagaten mukaan sekä maailman pienin että tarkin magneettikentänlukija.

HAMR-asemien luvataan tarjoavan suuremman kapasiteetin ohella myös parempia perättäisluku- ja kirjoitusnopeuksia sekä pienempää tehonkulutusta, mutta toisaalta satunnaislukujen IOPS-suorituskyky tulee laskemaan jonkin verran.

Seagaten ensimmäinen Mozaic 3+ -asema on Exos-sarja, mutta yhtiö ei tässä vaiheessa ole vielä kertonut kaikista sen yksityiskohdista. Asemia on toimitettu asiakkaille testi- ja validointikäyttöön viime kesästä lähtien ja tiettävästi ensimmäisen erän asemat ovat kooltaan 32 teratavua. Lisää tietoa on luvassa, kunhan sen pääasiakkaat ovat validoineet asemat omalta osaltaan ja yhtiö pääsee aloittamaan asemien massatoimitukset, eli myöhemmin kuluvan vuosineljänneksen aikana.

