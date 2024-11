Magneettiset Corsair MGX Hyperdrive -kytkimet mahdollistavat paitsi nopeasti näppäinpainalluksen lopettavan Rapid Trigger -ominaisuuden, myös kilpapelaamistasolla joissain peleissä kielletyn FlashTap-ominaisuuden.

Tietotekniikkajätti Corsair on päivittänyt suosittua näppäimistösarjaansa uudella TKL-kokoluokan näppäimistöllä. Tällä kertaa vuorossa on K70 Pro TKL, jonka merkittävimmät uudistukset ovat monen mielestä vähintäänkin kyseenalaisia.

Corsair K70 Pro TKL:n merkittävimmät uudistukset ovat yhtiön itsensä mukaan tuki Rapid Trigger- ja FlashTap-ominaisuuksille, joka mahdollistaa normaalia nopeammat näppäinlyönnit esimerkiksi pelatessa. Osassa pelejä FlashTapin tyyppisten ominaisuuksien käyttö onkin kilpatasolla kiellettyä.

Uudet ominaisuudet mahdollistavat täysin uudet esivoidellut Corsair MGX Hyperdrive -magneettikytkimet, jotka hyödyntävät Hallin ilmiötä. Näppäinten liikerata on jopa 4 mm syvä ja aktivointipisteet voi määritellä oman maksunsa mukaan 0,1 mm:n tarkkuudella mihin tahansa kohtaa liikerataa. Kytkinten ”Double Rail” -rakenteen luvataan takaavan vakaat painallukset, vaikka ulkoisesti kytkin ei juuri massasta näytäkään eroavan.

Näppäimistö löytyy standardin TKL-asettelun lisäksi erillinen Game Mode -näppäin, joka yhtä nappia painamalla vaihtaa profiilin, lukitsee usein vahingossa painetut näppäimet ja ottaa käyttöön Rapid Trigger -ominaisuuden, eli näppäinpainallus loppuu heti, kun näppäin liikahtaa takaisin ylöspäin. Myös RGB-valot lukkiutuvat staattisen yksiväriseksi pelitilassa. Axion-prosessorilla varustettu näppäimistö tukee 8000 hertsin päivitystaajuutta, eli näppäinpainallusten viiveiden pitäisi olla markkinoiden parhaimmistoa.

Äänekkyyttä pelkäävien pitäisi voida huokaista helpotuksesta, sillä valmiiksi öljytyt kytkimistä magneettisensoreilla ei pitäisi juuri ylimääräisiä ääniä kuulua ja ne mitä mahdollisesti kuuluisikin, vaimenee mielyttävämmälle tasolle kaksinkertaisella ääntä vaimentavalla vaahtomuovilla.

Corsair K70 Pro TKL saapuu myyntiin välittömästi ja se on saatavilla myös Nordic-näppäinasettelulla, mutta tällöin joutuu tyytymään ainakin toistaiseksi mustaan väriin ja maalattuihin ABS-näppäinhattuihin. Näppäimistöstä on myös valkoinen versio ja kaksoivaletut ABS- kaksoisvaletut PBT-hatut olemassa, mutta ei täkäläisellä asettelulla. Yhtiön omassa verkkokaupassa näppäimistö on hinnoiteltu 179,90 euroon.

