Uusi Platform:4 noudattaa aiemmasta Platform:6:sta tuttua kaavaa, mutta selvästi kapeammalla 120 cm:n leveydellä.

Tietokonealan moniosaaja Corsair julkaisi ensimmäisen tietokonepöytänsä vuoden 2026 loppupuolella. Nyt yhtiö on nähnyt ajan kypsäksi seuraavalle pöydälleen.

Corsair Platform:4 on pykälää pienempi, kuin aiempi Platform:6. Kuten nimi jo vihjaa, pöytä on neljä jalkaa eli 120 cm leveä, kun edeltäjä oli 6 jalkaa eli 180 senttimetriä. Syvyyttä pöytälevyllä on 76 cm. Vaikka koko on uutuudessa kutistunut, on ominaisuudet muilta osin pääsoin ennallaan. Mikäli kapeus ahdistaa, voi pöydän sivuille asentaa 30 cm:n jatkopalat esimerkiksi tietokoneen alustaksi. Vaihtoehtoisesti samaan paikkaan voi lisätä reikälevyn, mihin on helppo asentaa erilaisia telineitä esimerkiksi peliohjaimille ja kuulokkeille.

Platform:4 on varustettu isoveljensä tavoin standardeilla alumiini T-kanavakiskoilla erilaisten laajennosten ja lisälaitteiden asennukseen. Pöydän mukana tulee VESA 100 -yhteensopiva näyttövarsi, jonka luvataan kestävän 12,5 kilogramman painon, mutta sen rinnalle voi halutessaan asentaa useammankin varren samaan kiskoon. Pöydän takalaidan läheltä löytyy pieni säilytystila, josta löytyy myös sisäänrakennetut USB-A- ja USB-C-liittimet. Pöydän alapuolelta löytyy puolestaan kaapelikouru kaapelinhallintaa helpottamaan.

Corsair Platform:4 tulee saataville kahtena versiona: kahdella moottorilla 74-122 cm:n korkeuksiin säätyvänä Elevate-versiona ja 76 cm korkuisena ilman moottoreita tai säätömahdollisuuksia. Elevate-versiossa on pienellä LCD-näytöllä ja kahdella muistipaikalla varustettu ohjausyksikkö. Molemmat tulevat saataville edullisemmalla mustalla laminaattipöytälevyllä ja mustalla rungolla, tai kalliimmalla vaalealla mäntypetsillä viimeistellyllä koivupöytälevyllä ja valkoisella rungolla. Elevate-versioon voi valita myös tummalla pähkinpuupetsillä viimeistellyn koivupöytälevyn, jolloin rungoksi valikoituu automaattisesti musta versio.

Uuden pöydän lisäksi Corsair julkaisi myös uuden Clamp-On Multi Frame Pegboard -reikälevyn. Se kiinnittyy pöytään kahdella helpolla puristintyyppisellä kiinnikkeellä ja sen reunoja kiertää sama tuttu alumiininen T-kanavakisko. Sen reikälevy on jaettu kahteen osaan ja koko komeus tulee saataville sekä 120 että 180 cm leveinä versioina. Kummankin mukaan kuuluu myös pienet sivuhyllyt, päälle asentuva keskihylly, kaapelikouru ja lukuisia erilaisia koukkuja ja muita tarvikkeita. Värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen.

Corsair ei ole ilmoittanut uutuuksilleen vielä Euroopan hintoja, mutta sen Yhdysvaltojen verottomat hinnat ovat kiinteäkorkuiselle versiolle 699,99 dollaria mustana ja 799,99 dollaria vaaleana, kun Elevate-versio on hinnoiteltu 899,99 dollariin mustana laminaattipöytälevyllä ja 999,99 dollariin koivupöytälevyllä väriin katsomatta. Multi Frame Pegboard on puolestaan hinnoiteltu verottomasti 120 cm leveänä 299,99 ja 180 cm leveänä 399,99 dollariin. Pöytien ja reikälevyjen pitäisi saapua kuitenkin Euroopan markkinoille kuluvan vuosineljänneksen aikana.

