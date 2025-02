Uudet Full HD -pelinäytöt ovat näyttökokoa lukuun ottamatta identtisiä toistensa kanssa.

AOC on julkaissut uuden G42-pelinäyttömallistonsa, joka koostuu kolmesta teknisesti identtisestä näytöstä, joiden ainoat erot ovat niiden näyttökoot. Mallistoon kuuluu 23,8-tuumainen 24G42E, 24,5-tuumainen 25G42E ja 27-tuumainen 27G42E.

Merkittäviä uudistuksia valmistajan viimeaikaisiin edullisemman pään näyttöihin ei ole tarjolla, sillä näytöissä on jälleen 180 hertsin IPS-paneeli 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutiolla ja kuvasuhteella 16:9. Vasteajat ovat 1 ms (gray-to-gray) ja jopa 0,5 ms (MPRT). Mukautuvan virkistystaajuuden eli Adaptive-Syncin kerrotaan toimivan niin AMD:n kuin NVIDIAnkin näytönohjaimilla, vaikka virallista G-Sync Compatible -sertifikaattia näytöillä ei olekaan. Väriavaruuksien kattavuus on 90 % (DCI-P3) ja 120 % (sRGB) ja tuettuna on HDR10, tosin 300 nitin maksimikirkkaudella.

Muita ominaisuuksia G42-näytöillä on esimerkiksi Shadow Control parantamaan näkyvyyttä hämärissä pelitilanteissa sekä Dial Point -tähtäin peleihin osumatarkkuutta nostamaan. Näytön asetuksia voi säätää alareunan fyysisillä näppäimillä tai G-Menu-ohjelmistolla. Käytettävissä on myös 120 Hz:n taajuudella toimiva konsolitila. Varsin karsitut liitännät sisältävät yhden DisplayPortin (1.4) ja yhden HDMI:n (2.0) sekä 3,5 mm:n kuulokeliitännän. Ainoana ergonomiasäätönä näytöissä on kallistus.

G42-näytöt tulevat saataville helmikuun aikana. Ilmoitetut suositushinnat (puntina):

Lähde: TechPowerUp