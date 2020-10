Corsairin 4000-sarjan kotelot jakavat keskenään yhteisen perusrungon, mutta eroavat etupaneeliensa ja esiasennettujen tuulettimiensa osalta.

Corsair on julkaissut uuden yksinkertaisesti 4000:ksi nimetyn kotelosarjan. Mallistoon kuuluu kolme miditornikokoista koteloa, 4000D, 4000D Airflow ja 4000X RGB, jotka jakavat keskenään yhtenevän rakenteen ja perusominaisuuslistauksen. Mallien erot löytyvät etupaneeleista ja esiasennetusta tuuletinvalikoimasta.

Kaikki kotelot jakavat keskenään yhteisen kulmikkaasti muotoillun perusrungon, jonka vasen kylkipaneeli on nykyajalle tyypilliseen tapaan karkaistua lasia. Ominaisuuslistauksesta löytyy tuki maksimissaan 170 mm korkeille prosessoricoolereille ja 360 mm pitkille näytönohjaimille. Perinteisen näytönhojaimen kiinnitystavan lisäksi kotelot tukevat myös kortin pystyyn nostamista mukana toimitettavan vertikaalisen PCIe-liitännän avulla, joskin jatkokaapeli näytönohjaimen emolevyyn liittämistä varten on ostettava erikseen. Etupaneelin liitännät on sijoitettu katon etuosaan.

Corsairin mukaan koteloissa on keskitytty niin ulkonäköön kuin jäähdytykseen. Kaapelinhallintaa helpottaakseen oikean kylkipaneelin takana kaapeleille on tilaa 25 mm, minkä lisäksi koteloihin vaikuttaisi pressikuvien perusteella kuuluvan esiasennettuja velcro-siteitä, joilla kaapeleita on mahdollista niputtaa helposti yhteen. Jäähdytyksestä huolehtii oletuksena esiasennetut Corsairin omat tuulettimet, mutta koteloihin sopii maksimissaan kuusi 120 mm:n tai neljä 140 mm:n tuuletinta. Tuuletinpaikkoihin voi myös kiinnittää vaihtoehtoisesti maksimissaan 360 mm:n nestejäähdyttimen kotelon etupaneeliin tai 280 mm:n jäähdyttimen kotelon kattoon.

4000D on sarjan perusmalli suljetulla alumiinisella etupaneelilla, jonka molemmilta kyljiltä löytyy kuitenkin ohuet rei’itetyt ilmanottoaukot etutuulettimia varten. 4000D Airflow puolestaan on nimensä mukaisesti ilmankiertoon panostava versio rei’itetyllä etupaneelilla. Rei’itys Airflow-mallissa on tehty massasta erottuvan näköisesti kolmioiden muotoon. Muilta osin kotelot vastaavat toisiaan ja molempien mukana tulee esiasennettuna kaksi 120 mm:n AirGuide -tuuletinta. 4000D

4000X RGB on malliston kallein ulkonäköön keskittyvä RGB-valaistu malli, jonka etupaneelissa valmistaja luottaa karkaistuun lasiin ja sen mukana toimitetaan kolme 120 mm:n SP RGB Elite AirGuide -tuuletinta osoitettavalla RGB-valaistuksella ja erillisellä iCUE -ohjaimella valojen hallintaan.

Corsair 4000D/D Airflow/X tekniset tiedot:

Ulkomitat: 453 x 230 x 466 mm

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Etupaneelin liitännät: USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-C, 3,5 mm:n yhdistetty kuuloke-/mikkiliitäntä

Kaksi 2,5” levypaikkaa

Kaksi 3,5” levypaikkaa

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 360 mm

ATX-virtalähdetuki

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm edessä, 2 x 120 mm / 140 mm katossa ja 1 x 120 mm takana

Tuulettimia mukana: 4000D ja 4000D Airflow: 2 x 120 mm AirGuide 4000X: 3 x 120 mm SP RGB Elite AirGuide

Jäähdytinyhteensopivuus: 360 mm edessä, 280 mm katossa

Kotelot ovat saatavilla välittömästi. Corsairin verkkokaupassa 4000D:n ja 4000D Airflowin hinta on 87,90 euroa, kun taas 4000X:stä saa maksaa 119,90 euroa.

Lähde: Corsair (1), (2), (3), (4)