Corsair julkaisi uuden lippulaivaluokan K100 RGB -pelinäppäimistön

Corsairin uutuus on koristeltu kirvelevällä 250 euron hintalapulla, mutta positiivisena muutoksena näppäimistössä käytetään nyt standardiasettelua myös alarivissä custom-näppäinhattuja ajatellen.

Oheislaite- ja komponenttijätti Corsair on julkaissut uutta verta yhtiön suosittujen näppäimistöjen valikoimaan. Uusi Corsair K100 RGB -pelinäppäimistö on varustettu paitsi uutuusteknologioilla, myös näppäimistön kustomoijia ajatellen positiivisella muutoksella perinteiseen.

K100 RGB -näppäimistö on varustettu Corsairin uudella AXON Hyper-Processing -teknologialla, jonka luvataan parantavan näppäimistön vasteaikaa parhaimmillaan neljä kertaa nopeammaksi, kuin kilpailijoilla. AXON-teknologialla varustetut näppäimistöt tarkastavat näppäinpainallukset peräti 4000 kertaa sekunnissa. Lehdistötiedote antaa ymmärtää myös kommunikaation itse tietokoneen kanssa tapahtuvan samalla 4000 hertsin taajuudella, mutta koska USB-liitännän maksiminopeus on 1000 hertsiä, on tämän todenperäisyys ainakin allekirjoittaneelle kysymysmerkki.

Näppäimistön runko on tuttuun tapaan alumiinia ja näppäimistöön voi valita joko mekaaniset Cherry MX Speed -kytkimet tai optiset Corsair OPX -kytkimet. OPX-kytkinten todellisesta valmistajasta ei ole tällä hetkellä varmuutta. OPX-kytkinten kytkentäsyvyys on vaivaiset 1 millimetri, minkä kehutaan nopeuttavan näppäimistöä entisestään. Näppäinhatut on valmistettu Double-Shot-menetelmällä PBT-muovista. Positiivisena uudistuksena näppäinhatut ovat nyt standardikokoa koko näppäimistön osalta, kun aiemmin yhtiön näppäimistöissä alin näppäinrivi ei ole noudattanut standardeja.

K100 RGB:n näppäimet ovat luonnollisesti RGB-valaistuja kytkintyypistä riippumatta, minkä lisäksi näppäimistössä on erilliset LED-nauhat sivuilla ja takalaidassa. Näppäimistössä on Corsairille tuttuun tapaan neljä mediapainiketta sijoitettuna numeronäppäimistön yläpuolelle, äänenvoimakkuusrulla, profiili- ja näppäinlukkopainikkeet sekä uutena monitoiminen iCue-rulla. Lisäksi näppäimistön vasemmassa laidassa on kuusi makronäppäintä. Makronäppäinten mainitaan olevan myös yhteensopivia Elgaton Stream Deck -ohjelmiston kanssa. Näppäimistön mukana tulee myös magneettikiinnitteinen rannetuki.

Corsair K100 RGB -pelinäppäimistö on saatavilla välittömästi kummallakin kytkintyypillä. Yhtiön näkemys premium-teknologiasta heijastuu myös hintaan, sillä näppäimistön suositushinta Euroopassa on peräti 249,99 euroa.

