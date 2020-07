Ultimate Typing Championship on ollut tähän asti vain yhdysvaltalaisille suunnattu kilpailu, mutta koronan myötä verkkoon siirtyneenä se avattiin koko maailmalle.

Kirjoitusnopeustestit ovat monille tuttua kauraa niin oman elämän puolelta, kuin io-techin näppäimistöjen arvosteluvideoistakin. Nyt kaikilla on mahdollisuus osoittaa nopeutensa kansainvälisesti ja lähteä kisaamaan nopeimman näpyttelijän tittelistä.

Das Keyboardin pitämä Ultimate Typing Championship on ollut tähän asti vain yhdysvaltalaisille suunnattu kilpailu, mutta koronaviruksen myötä koko kilpailu on siirretty nyt toteutettavaksi verkossa TyprX.com-sivustolla maailmanlaajuisena kilpailuna. Rekisteröinti tapahtumaan on avoinna nyt ja karsinnat pidetään 3. – 9. elokuuta. Twitchissä livenä striimattava varsinainen loppukilpailu pidetään 22. elokuuta.

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa täysikäinen tai yli 13-vuotias huoltajan suostumuksella. Karsinnoissa saa käyttää itse valitsemaansa näppäimistöä ja maailmanlaajuisesti 25 nopeinta kirjoittajaa etenevät loppukilpailuun. Loppukilpailuun päässeet saavat järjestäjältä Das Keyboard 4 Professional -näppäimistön, jota on käytettävä itse loppukilpailussa.

Loppukilpailussa on tarjolla palkintoja yhteensä yli 10 000 dollarin edestä. Voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi 5000 dollaria, GMK:n näppäimistö ja näppäinhatut sekä rajoitetun painoksen Das Keyboard Cherry MX -näppäinhatut sekä Das Keyboardin vuosipäivien kunniaksi julkaistu kynä. Myös sijoille 2 – 10 on luvassa palkintoja ja kaikki loppukilpailuun päässeet saavat luonnollisesti pitää Das Keyboard 4 Professional -näppäimistönsä.

Mikäli uskot, että näppäilynopeutesi riittää haastamaan maailman huiput, käy rekisteröitymässä kilpailuun rohkeasti. Hallitseva mestari Sean Wrona naputti tauluun 163 sanaa minuutissa Long-form English text -testissä, sekä 124 sanaa minuutissa Long-form, non-standard English text -testissä.

Lähde: Das Keyboard, Ultimate Typing Championship