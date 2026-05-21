NVIDIAn liikevaihdosta jopa 85 % tuli datakeskuspuolelta ja yhtiö niputtaakin tuloksensa enää kahteen kategoriaan: datakeskukset ja reunalaskenta, mikä pitää sisällään kaiken muun.

NVIDIA on pitänyt talousvuotensa 2027 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen. Kuten keskellä tekoälybuumia voi olettaa, oli yhtiön päättynyt neljännes taas uskomaton menestys. Yhtiö päätti samalla julistaa 80 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman ja nostaa osinkojaan yhdestä sentistä 25 senttiin per osake.

NVIDIA on päättänyt muuttaa tapaa, jolla se ilmoittaa tuloksistaan. Aiemmin yhtiö raportoi erikseen datakeskukset, pelaamisen, ammattilaisnäytönohjaimet, automarkkinat sekä yhtenä pakettina OEM-sopimukset ja muut muihin kategorioihin sopimattomat. Jatkossa yhtiö niputtaa kaiken kahteen kategoriaan: datakeskukset ja reunalaskenta. Datakeskustulokset jaetaan edelleen Hyperscale- ja AI Clouds, Industrial & Enterprise -kategorioihin, mutta reunalaskentaa ei ole jaoteltu mitenkään.

NVIDIAn talousvuoden 2027 ensimmäinen neljännes toi taloon jopa 81,6 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on peräti 85 % enemmän, kuin vuotta aiemmin. Yhtiön bruttokate nousi vuoden takaisesta 60,5 prosentista 74,9 prosenttiin. Leipänsä päälle NVIDIA voi vuolla ylähuulen kaveriksi 58,3 miljardin edestä nettovoittoa.

Datakeskuspuolen osuus liikevaihdosta oli 75,2 ja kaiken muun 6,4 miljardia dollaria. Datakeskuspuolella kakku meni lähes tasan: 37,9 miljardia hyperscalepuolelta ja 37,4 miljardia muista tekoälypilvistä, palvelimista ja vastaavista. Reunalaskennan 6,4 miljardia dollaria ei avattu sen enempää kategorioittain.

NVIDIA odottaa talousvuotensa 2027 toiselta neljännekseltä noin 91 miljardin dollarin liikevaihtoa 2 %:n virhemarginaalilla. Luvussa ei ole otettu huomioon mahdollisia tuloja Kiinasta, mikäli se päättää sallia NVIDIAn laskentapiirien toimitukset jälleen.

