Geminiä tuodaan entistä raskaammalla kädellä kaikkiin Googlen palveluihin, mutta mm. Suomessa ominaisuuksia jarruttavat edelleen EU-säädökset.

Teknologiajätti Google on pitänyt vuoden 2026 I/O-tapahtumansa, jossa esiteltiin erityisesti yhtiön Gemini-tekoälyominaisuuksia ja niiden entistä laajempaa integroimista kaikkiin Googlen palveluihin. Tekoälyyn panostamista Google perustelee palveluiden suurilla käyttöluvuilla, sillä esimerkiksi noin 8,5 miljoonaa kehittäjää tekee Googlen tekoälymallien avulla sovelluksia kuukausittain, ja yleisellä tasolla mallien kerrotaan käsittelevän kuukausittain jopa 3,2 tuhatta biljoonaa tokenia. Tokenit ovat datayksiköitä, joita muodostetaan käyttäjien syötteistä tekoälylle pureksittavaksi.

Käyttäjille merkittävin uudistus lienee tuoreen Gemini 3.5 Flash -mallin integroiminen Google Hakuun entistä pysyvämmin. Hakukentän Tekoälytila käyttää jatkossa oletuksena uutta ja entistä ennakoivampaa Gemini 3.5 Flashia ja se pystyy tekoälyapurin tavoin myös suorittamaan erilaisia toimintoja käyttäjän puolesta – tarvittavien lupien myöntämisen jälkeen. Googlen hakukentän uudistusta hehkutetaan suurimmaksi 25 vuoteen. Uudistukset tulevat luonnollisesti myös Gemini-sovellukseen.

Toinen merkittävä uudistus, joka lanseerataan ainakin aluksi vain Yhdysvalloissa, on Ask YouTube, jonka avulla käyttäjät voivat selkokielisten komentojen avulla saada Youtuben sisällä personoituja videosuosituksia sekä hypätä suoraan siihen kohtaan videota, jota heidän kysymyksensä koskee. Vastaava ominaisuus on nähty myös Google Kartoissa Ask Maps -ominaisuuden muodossa.

Lisää luonnollista keskustelua tuodaan myös mm. Google Docsiin, johon saapuu Docs Live -ominaisuus tekstidokumenttien luomiseen ja korjaamiseen pelkän puheen avulla tekstisyötteiden sijaan.

Google esitteli myös uusia tekoälysirujaan, jotka tunnetaan nimellä TPU (Tensor Processing Unit). Uudet sirut ovat mallinimiltään TPU 8t ja TPU 8i, joissa kirjaimet t ja i kuvastavat sirujen käyttötarkoituksia training ja inference, eli koulutus ja päättely. Uudet TPU 8 -sirut on tarkoitus valjastaa Googlen tulevien tekoälysupertietokoneiden käyttöön.

Luovaan käyttöön I/O 2026:ssa lanseerattiin Gemini Omni vaatimattomilla saatesanoilla ”create anything from everything”, eli sen hehkutetaan luovan mitä vain sisältöä mistä vain syötteestä. Aluksi Omni keskittyy kuitenkin videosisällön luomiseen Gemini Omni Flash -mallilla. Jatkossa tuloksia laajennetaan myös kuviin ja tekstiin. Malli kelpuuttaa Googlen mukaan missä tahansa muodossa olevan komennon, eli tekstin lisäksi myös esimerkiksi kuvat. Gemini Omni Flash on kokeiltavissa esimerkiksi YouTube Shortsissa.

Tekoälyapuritoimintoihin keskittyvä uudistus on mm. Gemini Spark yksityiskuluttajille, jonka pohjana on niin ikään uusi Gemini 3.5 Flash -malli, kuten myös ylempänä mainitussa uudistetussa hakukentässä. Spark pyörii Googlen pilvipalveluissa jatkuvasti, eli se muistaa käyttäjän toiminnan sovellusten ja laitteiden sulkemisesta huolimatta. Sparkin voi integroida Gemini-sovellukseen ja muihin Googlen omiin tuotteisiin, mutta suunnitelmissa on mahdollistaa integrointi myös joidenkin kolmansien osapuolten sovellusten kanssa. Sparkille voi antaa valtuudet suorittaa eri toimintoja käyttäjän puolesta, kuten esimerkiksi luottokorttitapahtumien ja sähköpostikeskustelujen läpikäymisen.

Monet uusista ominaisuuksista keskittyvät mm. Yhdysvaltoihin, sillä Euroopassa tekoälytuotteiden lanseerausta jarruttavat useat EU-säädökset. Kuitenkin esimerkiksi uusi Gemini 3.5 Flash on tarjolla myös suomalaisille esimerkiksi Gemini-sovelluksessa.

Lähde: Google