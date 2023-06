DeepCoolilta matalaprofiilinen 120 mm tuuletinta käyttävä AN600-prosessoricooleri

DeepCoolin ilmajäähdytteinen uutuuscooleri tasapainottelee matalaprofiilisuuden ja suorituskyvyn välillä.

DeepCool on laajentanut prosessoricoolerimallistoaan uudella ilmajäähdytteisellä AN600-mallilla, joka tarjoaa valmistajansa mukaan hyvää suorituskykyä kilpailukykyiseen hintaan matalaprofiilisuutta kaipaaviin jäähdytystarpeisiin. Uutuuden luvataan kykenevän jäähdyttämään jopa 180 watin lämpökuorman ja jäähdyttävän samalla myös alle asemoituvia muistikampoja, jotka voivat olla maksimissaan 40 mm korkeat.

Coolerin kokonaiskorkeus on 67 mm, josta tuulettimen osuus on 15 mm. AN600 rakentuu yhteensä 62 vaakasuuntaisesta alumiinilamellista, jotka ovat yhteydessä kupariseen pohjalevyyn kuudella kuparilämpöputkella. Rivaston päälle on istutettu 120 mm PWM-tuuletin puhaltamaan ilmaa kohti emolevyä. Tuuletin on valaistu, mutta hieman eri tavalla kuin on yleisesti totuttu. Roottorin navassa on nimittäin läpinäkyvä ikkuna, jonka takana näkyvä kuusinapainen moottori on valaistu valkoisin ledein.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 122 x 120 x 67 mm (P x L x K)

Paino: 628 g (tuulettimen kanssa)

Materiaali: alumiinirivasto, kuparipohja ja -lämpöputket

Lämpöputket: 6 x 6 mm

120 x 120 x 15 mm PWM-tuuletin (500-1850 RPM; 61,6 CFM max, 24,4 dBA max)

Yhteensopivuus: LGA1700/1200/1151/1150/1155, AM5/AM4

DeepCool AN600 tulee saataville kesäkuun aikana 51,90 euron suositushintaan. Cooleri on yhteensopiva uusimpien Intel LGA 1700- ja AMD AM5-kantaisten suorittimien kanssa. AN600:lle myönnetään kolmen vuoden takuu.

Lähde: lehdistötiedote