Taittuvanäyttöinen uutuus Flip 5G on huomattavasti muiden valmistajien vastaavia nykymalleja edullisempi 599 euron suositushinnallaan.

Muun muassa RedMagic-älypuhelimista tunnetun kiinalaisen Nubian ensimmäisestä taittuvanäyttöisestä puhelinmallista saatiin tietoja helmikuussa, kun valmistaja esitteli sen yleisölle MWC 2024 -messuilla. Nyt puhelin on saapunut ennakkotilattavaksi Euroopassa ja se kilpailee muiden vastaavien mallien kanssa erityisesti suositushinnallaan.

Flip 5G on simpukkamallinen, eli sen sarana kulkee laitteen keskellä vaakasuunnassa ja puhelin sulkeutuu taskuun tai laukkuun pienen neliön muotoiseksi, mutta avattuna mitat vastaavat tavallisen kokoista nykypuhelinta. Puhelimen sisänäytössä on 6,9-tuumainen ja 120-hertsinen AMOLED-paneeli, jonka FHD+-tarkkuus on 1188×2790 pikseliä. Lisäksi kameramoduuliin on integroitu pieni, 1,43-tuumainen pyöreä ulkonäyttö, josta näkee esimerkiksi kellonajan ja sovellusilmoituksia.

Rautapuolella Flip 5G:ssä on Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiiri ja muisti-tallennustilavaihtoehtoina on 8 ja 256 tai 12 ja 512 gigatavua. Kameramoduulissa on 50 megapikselin pääkamera, jonka kaverina on 2 MP:n full-frame-sensori. Etukameran tarkkuus on 16 MP. Akun kapasiteetti on 4310 milliampeerituntia ja se tukee 33 watin latausta.

Nubia Flip 5G:n tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 170 mm × 75,5 mm × 7 mm (avattuna) 87,6 mm × 75,5 mm × 15 mm (suljettuna) 209 g

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 7 Gen 1

Muisti ja tallennustila: 8 / 256 Gt tai 12 / 512 Gt

Sisänäyttö: 6,9″ AMOLED, FHD+, 120 Hz

Ulkonäyttö: 1,43″ OLED

5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A

Yhteydet: WiFi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2

Paikannus: GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou (L1+L5)

Akku: 4310 mAh, 33 W:n lataus

Nubia Flip 5G:n värivaihtoehdot ovat musta (Cosmic Black), kulta (Sunshine Gold) ja violetti (Flowing Lilac). Puhelin on ennakkotilattavissa Nubialta 599 euron hintaan ja sen toimitukset ajoittuvat toukokuun lopulle.

Lähde: Tuotesivu