Vaikka Nothing on lisännyt kuulokkeisiin 32 Mt muistia äänen tallentamiseen on niiden hinta saatu painettua alle 120 euroon Suomenkin verokannalla.

Nothing julkaisi samaan syssyyn uuden Phone (4b):n rinnalla myös uudet täyslangattomat Ear (3a) -nappikuulokkeet. Napit tulevat saataville mustina ja valkoisina sekä räikeaän keltaisina ja pinkkeinä.

Uusien Ear (3a) -kuulokkeiden muotoilu on pyöristettyä ja sen tappiosa pinta on väristä liippumatta läpinäkyvää muovia paljastaen kuulokkeen sisukset. Nappikuulokkeiden äänen tuottaa 12 mm:n dynaaminen elementti, jonka kerrotaan tuottavan maksimissaan 5 dB:n edestä enemmän bassoa, kuin alkuperäisten Ear (a) -nappien elementti. Ne tukevat myös staattista tilaääntä, joka antaa vaikutelman äänen keskiössä olosta. Kuulokkeiden aktiivinen ja adaptiivinen melunpoisto on päivitetty entistä paremmaksi: ihmisen puheäänien taajuuksia hiljennetään maksimissaan 6 dB:n edestä ja muita meluja jopa 45 dB:n edestä.

Mielenkiintoisena ominaisuutena Ear (3a) -kuulokkeet tukevat uutta äänen kaappaamisteknologiaa, joka mahdollistaa esimerkiksi puhelun tai kuulokkeissa soivan musiikin tallentamisen 32 Mt:n sisäiseen Flash-muistiin ja siirrettäväksi myöhemmin puhelimeen. Se nauhoittaa taustalla jatkuvasti, joten aktivoidessa se tallentaa sekä edeltävät 30 sekuntia että tulevat 30 sekuntia yhteensä minuutin pätkäksi. Yksityisyyden suojaa on huomioitu antamalla puhelun toiselle päälle ilmoitus nauhoituksen aktivoinnista, vaikkei sitä kaikkien maiden lait vaadikaan.

Nothing Ear (3a) -nappikuulokkeiden akku kestää maksimissaan 6 tuntia yhdellä latauksella ANC-melunvaimennus päällä ja niiden säilytyslaatikosta saa virtaa lisää yhteensä 25 tunniksi. Ilman melunvaimennusta samat luvut ovat 10 ja 42 tuntia. Viiden minuutin latauksella saa tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeet tulevat saataville välittömästi ja niiden eurohinnaksi mainitaan tiedotteessa 99 euroa, mutta yhtiön Suomen verkkokaupassa todellinen hintalappu on 119 euroa.

Lähde: Nothing, tuotesivut