Nothing (4b) on rohkeasti oman näköisensä sisaruksiaan maltillisemmalla, mutta helposti Nothingiksi tunnistettavalla muotokielellään.

Nothing on julkaissut tänään odotetusti uudet Phone (4b) -puhelimen ja Ear (3a) -nappikuulokkeet. Kummatkin uutuudet edustavat yhtiön edullisemman pään tuotteita ja tässä uutisessa keskitymme uuden b-sarjan ensimmäiseen malliin.

Uusi Phone (4b) on helppo tunnistaa Nothingin puhelimeksi, vaikka muotokieli onkin tällä kertaa verrattain yksinkertaistettu ja rauhallinen. Puhelimen takapuolen ylälaitaa hallitsee lähes koko puhelimen levyinen kamerasaareke, johon on sijoitettu paitsi kaksoistakakamera, myös uudelleen suunniteltu Glyph Bar. Glyph Bar noudattaa (4a):n viitoittamalla tiellä, mutta tällä kertaa valkoisia LED-neliöitä punaisen neliön päällä on kuuden sijasta neljä ja niiden alta löytyy yhteensä 45 erikseen ohjattavaa maksimissaan 3500 nitiin yltävää mini-LED-valoa.

Puhelimessa hyödynnetään unibody-runkoa ja se on IP64-suojattu pölyltä ja vedeltä. Yhtiö pitää sen lähimpänä verrokkina Phone (3a) Liteä, johon verrattuna sen rungon kerrotaan vastustavan vääntymistä jopa 20 % tehokkaammin. Puhelimen akun kehutaan kestävän puolestaan pidempään, kuin yhdenkään aiemman Nothing-puhelimen.

Nothing (4b):n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 164,4 x 78,2 x 8,6 mm, 210 grammaa

Suojaukset: IP64, Dragontail Pro Glass

6,77” Super AMOLED, 2344×1080, 120 Hz, 1000 hertsin kosketuksentunnistus, piikkikirkkaus 2000 nitiä

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (1x 2,3 GHz Cortex-A720, 3x 2,2 GHz A720, 4x 1,8 GHz A520, Adreno 810, Hexagon NPU, AI Engine, Spectra ISP)

Muisti & tallennustila: 8 Gt LPDDR4X / 128 Gt UFS 2.2

Kaksoistakakamera (TrueLens Engine 4 kuvaprosessointi) 50 megapikselin pääsensori (f/1.8, 1/2,76” sensori, OIS, EIS, PDAF) 8 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1/4” sensori, 119,5° kuvakulma)

16 megapikselin selfiekamera (f/2.4, 1/3” sensori, 81,8° kuvakulma)

5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), Galileo (E1), QZSS (L1)

Dual nano-SIM, NFC, stereokaiuttimet, sormenjälkilukija näytön alla

5200 mAh akku, 33 watin pikalataus (PPS, UFCS, PD, DCP, SDP, CDP), 7,5 watin käänteinen lataus

Värivaihtoehdot: valkoinen, musta ja sininen (vain netistä)

Nothing OS 4.1 (Android 16), 3 vuoden Android-päivitykset ja 6 vuoden tietoturvapäivitykset

Nothing Phone (4b):n ennakkotilaukset avataan 17. heinäkuuta ja sen suositushinta muun maailman 8/128 Gt -konfiguraatiossa on 329 euroa. Puhelimesta tulee myös 256 Gt:n tallennustilalla varustettu versio, mutta sen saatavuus on rajoitettu Intiaan.

Lähde: Nothing, tuotesivut