EKWB julkaisi Intel Cryo Cooling -teknologiaa hyödyntävän QuantumX Delta TEC -prosessoriblokin

QuantumX Delta TEC ei ole perinteinen prosessoriblokki, vaan nestekierron tehtävänä on jäähdyttää sen sisältä löytyvän peltier-elementin kuumaa puolta.

Nestejäähdytysratkaisujen huippuihin lukeutuva slovenialainen EK Water Blocks on julkaissut uuden, normaalista poikkeavan prosessoriblokin. Uusi EK-QuantumX Delta TEC on suunniteltu yhteistyössä Intelin kanssa.

Kuten jo nimen TEC-lyhenteestä aihepiirin tuntevat voivat arvata, kyse on Termoelectric Coolerista eli lämpösähköiseen ilmiöön perustuvasta coolerista. QuantumX Delta TEC poikkeaa normaaleista prosessoriblokeista jo ulkonäkönsä puolesta, sillä keskellä blokkia on suurikokoinen ”evä”. Evän sisältä löytyy tarvittava ohjauselektroniikka blokin sisään upotetulle peltier-elementille, jonka on tarkoitus tehdä nestejäähdytyksestä entistä tehokkaampaa. Varsinainen nestekierto jäähdyttääkin QuantumX Deltassa Peltier-elementtiä, ei itse prosessoria.

Peltier-jäähdytyksen yksi suurimmista ongelmista on ollut perinteisesti kondensoituva kosteus. QuantumX Deltassa tämä ongelma on pyritty ratkaisemaan eristämällä kylmä puoli tehokkaasti muusta ympäristöstä ja hyödyntämällä Intelin Cryo Cooling -teknologiaa. Peltier-elementin ohjauksesta vastuussa oleva Cryo Cooling -teknologia rakentuu sekä rauta-, ohjelmisto- että firmwarekomponenteista. Se tarkkailee jatkuvasti blokin ympäröivää lämpötilaa ja säätelee sen mukaan elementin toimintaa minimoidakseen kondensaatioriskin.

EK-QuantumX Delta TEC on nyt ennakkotilattavissa ja se on hinnoiteltu EKWB:n omassa verkkokaupassa 349,90 euroon. Toimitukset on tarkoitus saada aloitettua joulukuun alkupuolella ja blokit tulevat myyntiin luonnollisesti myös yhtiön normaaliin jälleenmyyntiverkostoon.

Lähde: EKWB