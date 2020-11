Apple julkaisi M1-järjestelmäpiirin Mac-tietokoneisiin

Applen mukaan sen järjestelmäpiirissä on tehokkain prosessoriydin, energiatehokkain prosessori ja tehokkain integroitu grafiikkaohjain yhdessä paketissa.

Apple kertoi aiemmin tänä vuonna tulevansa julkaisemaan ensimmäisen yhtiön omaan järjestelmäpiiriin perustuvan Mac-tietokoneen vielä tämän vuoden aikana. Tänään pidetyssä julkaisutilaisuudessa yhtiö julkaisi paitsi uudet Macit, myös niiden järjestelmäpiirin, M1:n.

Apple M1 -järjestelmäpiiri rakentuu yhteensä 16 miljardista transistorista ja se valmistetaan 5 nanometrin prosessilla. Se hyödyntää poikkeuksellista ratkaisua, jossa muistipiirit on istutettu samaan Applen suunnittelemaan paketointiin itse järjestelmäpiirin kanssa. Yhtiö ei tarkentanut, paljonko tai mitä muistia järjestelmäpiirin tukena on, mutta kehuu ratkaisun tarjoavan sekä reilusti muistikaistaa että matalat viiveet. Yhtiö valmistaa järjestelmäpiiristä ilmeisesti kahta eri versiota, joista toisessa on 8 ja toisessa 16 Gt HBM-muistia.

Järjestelmäpiirissä on neljä tehokasta prosessoriydintä erittäin leveällä arkkitehtuurilla ja yhteisellä 12 megatavun L2 -välimuistilla sekä neljä energiatehokasta kapeammalla, mutta edelleen leveällä arkkitehtuurilla ja 4 Mt:n jaetulla L2-välimuistilla. Applen mukaan sen tehoydin on maailman tehokkain prosessoriydin ja M1 tarjoaa parasta prosessorisuorituskykyä per watti. Yhtiön mukaan sen suorituskyky MacBook Airin 10 watin TDP:llä on kaksinkertainen ”viimeisimpään PC-kannettavien siruun” verrattuna.

Järjestelmäpiirin grafiikkaohjain on 8-ytiminen ja sisältää 128 suoritusyksikköä. Se kykenee suorittamaan parhaimmillaan 24 576 säiettä samanaikaisesti ja tarjoaa jopa 2,6 TFLOPSin laskentatehon. Applen mukaan kyseessä on maailman nopein integroitu grafiikkaohjain, mikä pitää paikkansa ainakin teoreettisen laskentatehon osalta. Yhtiön omien testien mukaan M1 tarjoaa myös grafiikkasuorituskykyä kaksinkertaisesti ”viimeisimpään PC-kannettavan siruun” verrattuna 10 watin TDP-arvolla.

M1:een on integroitu myös 16-ytiminen Neural Engine tekoälytehtäville, kehittynyt ISP-kuvaprosessori, median pakkaus- ja purkuyksiköt sekä Thunderbolt / USB 4 -ohjain. Mukana on luonnollisesti myös Applen Secure Enclave -tietoturvaprosessori sekä tuki PCI Express 4.0 -standardille, mitä hyödynnettäneen ainakin NVMe-tallennustilan kanssa.

Lähde: Apple