EKWB julkaisi uuden lippulaivaluokan EK-Quantum Magnitude -prosessoriblokin

EK-Quantum Magnitude -blokeissa on huomioitu huollettavuus käyttämällä vaihdettavia osia. Blokille on luvassa myös vaihtoehtoisia osia, jotta käyttäjät voivat kustomoida ne mieleisikseen.

Nestejäähdytystuotteistaan tunnettu slovenialainen EK Water Blocks on julkaissut uuden lippulaivatason prosessoriblokin. EK-Quantum Magnitude on uuden sukupolven nestejäähdytysblokki, jonka suunnittelussa on huomioitu eri prosessoreiden tarpeet uudella tapaa.

EKWB:n uusien Quantum Magnitude -prosessoriblokkien valmistuksessa yhtiö on laittanut laadun etusijalle. Tämä näkyy esimerkiksi valmistustekniikassa, sillä prosessoriblokin jokainen osa on CNC-koneistettu erikseen massatuotantoon paremmin soveltuvien metodien sijasta. Prosessoriblokin ydin on valmistettu messingistä ja kylmälevy 0,4 millimetriä leveine kanavineen ja 0,26 mm paksuine evineen kuparista. Intelin malleissa nesteen kiertosuunnan voi halutessaan myös vaihtaa, mutta AMD:n alustalla nestekanavat on sijoitettu kiinteästi siten, että itse prosessorisiruille osuu suurin nestevirta.

Blokin kylmälevy on suunniteltu jokaiselle prosessorikannalle erikseen niissä käytettävien prosessoreiden lämmönlevittäjien mukaisiksi. Tämän myötä se on aavistuksen kupera pohjastaan, jotta kontakti lämmönlevittäjään olisi optimaalinen. Yhtiö myy erikseen myös tasaista kylmälevyä niille, joilla on prosessorissaan tasaiseksi hiottu lämmönlevittäjä. Lisäksi varotoimena normaalia koverammille lämmönlevittäjille mukana toimitetaan ylimääräinen aavistuksen paksumpi suihkuohjain (jet plate), mikä pullistaa kylmälevyä 0,1 millimetriä lisää ulospäin.

EK-Quantum Magnitude -prosessoriblokin hinta vaihtelee tarkasta mallista riippuen 199,90 eurosta 249,90 euroon. Kalleimmat 249,90 euron mallit ovat täysin nikkelöityjä eikä niitä ole saatavilla RGB-valaistuksella. Muut materiaalivaihtoehdot ovat pohjalle kupari ja kannelle musta asetaalimuovi tai läpinäkyvä pleksi. Asetaalimuovi- ja pleksimallit ovat saatavissa myös RGB-valaistuksella.

Quantum Magnitude tulee saataville AMD:n AM4- ja Intelin 115x- ja 20xx-kannoille. Prosessoriblokkiin on saatavilla lisäksi eri värisiä koristelevyjä ja yhtiö tulee julkaisemaan lähitulevaisuudessa lukuisia itse vaihdettavissa olevia vaihtoehtoisia osia itse blokkiin. Tasaiset kylmälevyt on hinnoiteltu 39,90 euroon ja ne ovat saatavilla kuparisena ja nikkelöitynä. Prosessoriblokit ovat saatavilla välittömästi EKWB:n omasta verkkokaupasta ja yhtiön kumppaneilta.

Lähde: EKWB