Seasonic julkaisi kolme uutta passiivista virtalähdettä

Täysin passiiviset uutuudet on varustettu erittäin pitkällä 12 vuoden takuulla ja parhaimmillaan 80 Plus Titanium -sertifioinnilla.

Seasonic julkaisi kaikessa hiljaisuudessa kolme uutta täysin passiivista ATX-kokoluokan virtalähdettä. Uutukaiset tuovat seuraa jo yli kaksi vuotta sitten vuonna 2017 julkaistulle passiiviselle 600 watin Prime 600 Titanium Fanless -mallille.

Vanhan 600 wattisen mallin yläpuolelle julkaistu uusi lippulaiva, 700 wattinen Prime Fanless TX-700 nimeä kantava malli, on varustettu edeltäjänsä tavoin 80 Plus Titanium -sertifioinnilla, eli se tukee 115 voltin jännitteellä 50 %:n rasituksessa 94 %:n hyötysuhdetta, minkä lisäksi se takaa 90 %:n hyötysuhteen koko välillä 10-100 % rasituksessa. 230 voltin jännitteellä hyötysuhteet ovat tätäkin paremmat. Lippulaivatason virtalähteelle ominaiseen tapaan Seasonic lupaa mallin sopivan monipuoliseen käyttöön ja useidenkin näytönohjainten kanssa käytettäväksi. Micro Tolerance Load Regulation -teknologian avulla virtalähteen jännitevaihtelun luvataan olevan alle 0,5 %, mikä tarkoittaa käytännössä jännitteenannon olevan tasaista ja sen myötä ideaalia paljonkin virtaa kaipaaviin kokoonpanoihin. Virtalähde on täysin modulaarinen ja tukee suoraan paketista niin kahta CPU-virtaliitäntää, neljää 6+2-pinnin PCIe-virtaliitäntää kuin myös jopa kahtatoista SATA-virtaliitäntää.

Lippulaivan lisäksi Seasonic julkaisi alempaan hintaluokkaan sijoittuvat 450 ja 500 watin Prime Fanless PX -sarjan virtalähtee: Prime Fanless PX-450 ja Prime Fanless PX-500. Kyseiset mallit ovat varustettu pykälää heikommalla 80 Plus Platinum -sertifioinnilla, joka takaa kuitenkin yhä 94 %:n hyötysuhteen 50 %:n rasituksessa 230 voltin jännitteellä. Tämän lisäksi virtalähteet tukevat enää kahta kahdeksan pinnistä PCIe-virtaliitäntää ja kahdeksaa SATA-virtaliitäntää. Muilta ominaisuuksiltaan Prime Fanless PX -sarjan mallit vastaavat pitkälti kalliimpaa sisarustaan.

Kaikki kolme uutuusmallia on varustettu erittäin pitkällä 12 vuoden takuulla. Tietoa hinnoittelusta tai myyntiintulon ajankohdasta ei ole vielä julkaistu.

Lähde: Seasonic