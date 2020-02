Kyseessä on EKWB:n historian toinen täysin uusi tuuletinmalli.

EKWB on laajentanut tuuletinvalikoimaansa uudella 120 mm:n Vardar X3M -tuuletinmallilla, joka tulee saataville sekä valaisemattomana että D-RGB-valaistuna. Kyseessä on edelleenkehitetty malli vuonna 2014 julkaistusta Vardar-tuulettimesta.

EK-Vardar X3M 120ER on korkealle paineentuotolle optimoitu tuuletin, jonka roottorin lapoihin on tehty ilmavirrallisia optimointeja jättöreunan hammastuksen sekä ulkoreunan urien muodossa. Tuulettimen moottori on suunniteltu uudelleen ja käämien kerrotaan olevan aktiivisesti jäähdytetty. Roottorin akselissa käytetään kaksoiskuulalaakerointia.

PWM-ohjattavien tuulettimien kierrosalue on laaja 500 – 2200 RPM. Maksimikierroksilla ilmavirraksi ilmoitetaan 67 CFM, paineentuotoksi 2,75 mm H2O ja melutasoksi 34,2 dBA. EK-Vardar X3M -tuulettimet tukevat myös Start-Stop-ominaisuutta, eli ne pysähtyvät kokonaan alle 25 %:n PWM-asetuksella.

Kehyksen kulmissa on vaihdettavat vaimennuskumit. Kumit ovat kiinni kuusiokoloruuveilla ja niitä on saatavilla lisävarusteena kuudessa eri värissä vakion valkoisen ja mustan lisäksi. D-RGB-vesiossa on käytetty läpikuultavan valkoista roottoria, jonka keskiössä on yhdeksän osoitettavaa RGB-lediä. valaistusta ohjataan tavallisen kolmepinnisen 5 V D-RGB-liittimen kautta.

Uutuustuulettimet tulevat saataville välittömästi EKWB:n jälleenmyyjien kautta. Valaisemattomien mallien suositushinta on 19,90 euroa ja valaistujen 24,90 euroa. Värilliset vaimennuskumit maksavat 8,90 euroa.

Lähde: EKWB