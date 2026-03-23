Terafabin on määrä nousta Teslan ”kampukselle” Teksasiin.

Muun muassa Tesla-sähköautoista ja SpaceX-avaruusyhtiöstä tunnettu miljardööri Elon Musk on ilmoittanut käynnistävänsä Terafab-nimellä kulkevan piirituotantoprojektin Yhdysvaltain Teksasiin Teslan ”kampukselle”. Uuden tuotantolaitoksen hinnaksi on arvioitu jopa 20 miljardia dollaria.

Muskin mukaan Terafabin pystyttäminen vaatii laajaa yhteistyötä sekä Teslalta, SpaceX:ltä että xAI-tekoäly-yhtiöltä, joka on niin ikään Muskin omistama. Mies kertoo yhtiöidensä liiketoiminnan vaativan tulevaisuudessa niin paljon erilaisia piirejä, että ulkoisiin valmistajiin turvautuminen nähdään riskinä. Esimerkiksi Tesla on hyödyntänyt niin TSMC:n, Samsungin kuin Intelinkin piirejä.

Suunnitteilla on omia piirejä sekä Tesloihin että kovemmissa olosuhteissa operoiviin SpaceX-laitteisiin. Lisäksi Terafabin on kehuttu hoitavan niin logiikka- kuin muistipiirienkin tuotantoa sekä myös pakkausta ja testausta. Uuden piirituotannon käynnistäminen ”tyhjästä” on kuitenkin äärimmäisen kunnianhimoinen ja vuosia kestävä projekti, sillä huomioon on otettava mm. osaavan henkilöstön haaliminen, monimutkaiset tuotantolaitteet ja valmistusmateriaalit. Uutisia Terafabin valmistumisesta saadaan siis vielä odottaa pitkään.

Lähde: TechPowerUp