Uudet ominaisuudet pääsevät heti tositoimiin uudessa Crimson Desert -pelissä, kunhan konepellin alta löytyy Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjain.

AMD:n Jack Huynh ilmoitti viime viikolla yhtiön julkaisseen uudet Ray Regeneration 1.1- ja FSR Upscaling 4.1 -ominaisuudet ja niitä tukevat AMD Software Adrenalin 26.3.1 -ajurit. Nyt yhtiö on julkaissut myös uuden FSR SDK:n ominaisuuksien tiimoilta.

🚀 Crimson Desert is Live Today! Continuing our journey on @AMD FSR Redstone and announcing our new GPU driver release is ready: ✨ Ray Regeneration 1.1 – Enhanced reflections & global illumination, fully supported in Crimson Desert 🎮 FSR Upscaling 4.1 – Sharper image quality… pic.twitter.com/rvSu4kA1aL — Jack Huynh (@jackhuynh) March 19, 2026

AMD:n uudet FSR Redstone -perheeseen kuuluvat Ray Regeneration 1.1 ja FSR Upscaling 4.1 saapuvat pelaajien käyttöön välittömästi Crimson Desert -pelissä. Yhtiö on julkaissut AMD Gaming -sivustollaan blogin julkaisun tiimoilta.

Blogin mukaan hyödyntäen Ray Regeneration 1.1 ja FSR Upscaling 4.1 -ominaisuuksia sekä FSR Frame Generationia Radeon RX 9070 XT Ryzen 7 9800X3D:n parina jaksaja pyörittää Crimson Desertiä 4K-resoluutiolla säteenseuranta käytössä 64 FPS:n suorituskyvyllä. Ilman FSR-teknologioita kuvanlaatu jää heikomman kohinanpoistajan vuoksi heikommaksi ja suorituskyky 30 FPS:ään.

Uusia ominaisuuksia esitellään luonnollisesti myös vertailukuvin. Ray Regeneration tuo esimerkkinä käytetyssä mökkikuvassa valaistuksen esiin erittäin dramaattisesti verrattuna pelin sisäänrakennettua kohinanpoistajaan. FSR Upscaling 4.1 taas tekee kuvasta selvästi aiempaa tarkemman, mikä näkyy parhaiten kuvan keskellä seisovassa kukkameressä.

GPUOpen-sivustolta saatavaan FSR SDK 2.2 -ohjelmistokehityskittiin kuuluu FSR Upscaling 4.1.0:n ja Ray Regeneration 1.1.0:n lisäksi vanhat tutut FSR Frame Generation 4.0.0 ja FSR Radiance Caching 0.9.0 (Technical Preview). Se tukee DirectX 12 -rajapintaa ja Unreal Engine 5:n AMD FSR -liitännäistä. Ominaisuudet vaativat Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimen ja uusimmat AMD Software 26.3.1 -ajurit.

Lähde: AMD