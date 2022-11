Endorfy julkaisi uudet Regnum 400 -sarjan Air- ja ARGB-kotelot

Vaikka koteloita on nimellisesti kaksi, on niiden ainoat erot mukana tulevien tuuletinten valaistuksessa: Airissa ei ole valoja, ARGB:ssä on ohjattava RGB-valaistus.

SilentiumPC:nä ja SPC Gearina aiemmin tunnettu Cooling vaihtoi tuotteittensa brändin syksyllä Endorfyksi. Nyt yhtiö on julkaissut myös ensimmäiset kotelonsa uuden brändin alla. Endorfyn uudet kotelot tottelevat nimiä Regnum 400 Air ja Regnum 400 ARGB. Käytännössä kyse on kuitenkin yhdestä ja samasta kopasta, joiden ainut ero ovat mukana tulevissa tuulettimissa. Air-mallissa on edessä kolme ja takana yksi Stratus 120 PWM -tuuletinta, kun ARGB-mallissa on samasta tuulettimesta RGB-valaistut versiot. Endorfy Regnum 400 Airin ja ARGB:n tekniset ominaisuudet: Ulkomitat: 472 x 220 x 442 mm (K x L x S)

Etupaneelin liitännät: 2 x USB-A, 3,5 mm kuuloke- ja mikrofoniliittimet

Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX

Levypaikat: 2 x 2,5” / 3,5” + 2 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Näytönohjaimen maksimipituus: 370 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 162 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. 296 mm)

Tuuletinpaikat: Yhteensä 8, mukana 4 x Stratus 120 PWM (ARGB)

Jäähdytinpaikat: Edessä max 360 mm, katossa max 280 mm, takana 120 mm Regnum 400 -kotelot tulevat saataville välittömästi. ARGB-version suositushinta on Euroopassa 96 ja Air-version 85 euroa. Lähde: Endorfy (Air), (ARGB) Keskustele foorumilla Endorfy Regnum 400 Regnum 400 Air Regnum 400 ARGB