Puolan ylpeys Endorfy oli myös läsnä Computex 2025 -messuilla. Yhtiö esitteli messuosastollaan tänä vuonna uuden näppäimistön mielenkiintoisessa formaatissa sekä yhtiön ensimmäisen valkoisen kotelon.

Endorfyn uusi Celeris 1800 -näppäimistö on suunniteltu yhtiön mukaan niin pelaajille, ammattikäyttäjille kuin tavan kansallekin. Celeris on lähes täyskokoinen eli ns. 96 % näppäimistö kompaktilla 1800-asettelulla. Kytkiminä näppäimistössä käytetään Endorfy Yellow by Gateroneja. Kytkimiä kuvataan verrattain hiljaisiksi lineaarisiksi kytkimiksi, joissa on panostettu etenkin pehmeään liikkeeseen ja hyvään vakauteen, unohtamatta korvaa miellyttävää ääniprofiilia. Näppäimistö tukee kytkinten hot swap -ominaisuutta.

Endorfyn soveltamassa 1800-asettelussa on poistettu välit F-rivistöltä, jonka myötä Insert- ja Delete-näppäimet on saatu sijoitettua askelpalauttimen päälle samalla kun Home, End, Page Up ja Page Down istuvat numpadin päällä. Nuolinäppäimet on saatu paikoilleen käyttämällä välilyönnin oikealla puolen normaalia kapeampia näppäimiä, lyhentämällä oikeanpuoleista Shiftiä ja kaventamalla numpadin 0 normaaliin näppäinleveyteen. Asettelusta uupuvat vain Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause -näppäimet.

Medianäppäimiä näppäimistöstä löytyy varsin yksinkertaiset mediapainikkeet vasemmasta päädystä, kun oikeaan päätyyn on sijoitettu valinnat näppäimistön yhteystavalle sekä Windows- ja Mac-tilojen välillä. Näppäimistö tukee langallista yhteyttä USB:llä ja 2,4 GHz:n taajuutta sekä Bluetoothia langattomasti. Näppäimistön voi yhdistää parhaimmillaan viiteen laitteeseen samanaikaisesti.

Näppäimistön rungossa käytetään nykytrendejä seuraten rutkasti äänenvaimennusta. Alhaalta laskien pohjamuovin päältä löytyy ensin silikonikerros, sen jälkeen piirilevy, IPXE-vaahtokerros, silikonikerros, lasikuitulaminaattikansilevy (FR4) sekä tietenkin kytkimet, kansi ja näppäinhatut.

Endorfy ei kertonut milloin näppäimistö tulee myyntiin, mutta siitä tulee alkuun saataville kolme versiota: US ANSI (100 näppäintä), DE ISO (101 näppäintä) ja CZ ANSI (100 näppäintä).

Arx 700 White ARGB -kotelossa ei ole sinänsä mitään uutta, verrattuna aiemmin keväällä julkaistuun Arx 700 ARGB -malliin, pois lukien valkoinen väri. Kyseessä onkin yhtiön historian ensimmäinen valkoinen kotelo. Valkoisessa kotelossa käytetään luonnollisesti valkoisia tuulettimia, mutta malli on sama Stratus 140 kuin mustassakin versiossa.

