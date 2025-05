Uusi Agon Pro AG276UZD tarjoilee katselijalle 4K-kuvaa 240 hertsin virkistystaajuudella DisplayHDR True Black 400 -sertifioidusti.

Näyttövalmistaja Agon by AOC on täydentänyt näyttövalikoimaansa uudella 27-tuumaisella QD-OLED-mallilla. Kuten odottaa saattaa, näyttö perustuu Samsungin 3. sukupolven paneeliin.

Agon by AOC Agon Pro AG276UZD tarjoaa katselijalle 4K-resoluution nopealla 240 hertsin virkistystaajuudella ja adaptive-sync-tuella. Näytön G2G-vasteajaksi luvataan OLEDeille tyypillinen 0,03 millisekuntia ja sen maksimikirkkaus on 1000 nitiä (3 % APL). Näyttö on saanut VESAn DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatin. 10-bittisen paneelin luvataan toistavan 99,3 % DCI-P3- ja 96,5 % Adobe RGB -väriavaruuksista ja sen Delta E arvon luvataan olevan alle 2.

Agon Pro AG276UZD on varustettu kahdella HDMI 2.1- ja yhdellä DisplayPort 2.1 (UHBR 20) -liittimellä sekä DP alt modea tukevalla USB-C:llä. USB-C tukee myös USB-PD:tä 65 watin teholla. USB keskittimessä on kaksi 5 gigabitin USB-A 3.2 -liitintä ja niiden rinnalta löytyy myös kuulokeliitin. AOC on varustanut näytön myös KVM-kytkimellä ja parilla 5 watin kaiuttimia. Näytön jalka tukee pivot-ominaisuutta, kallistusta sekä 130 mm:n korkeussäätöä.

Agon by AOC Agon Pro AG276UZD saapuu myyntiin kesäkuussa ja sen suositushinnaksi on ilmoitettu 899 euroa.

