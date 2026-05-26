Starlight X tai SLX Nightfall käyttää mm. TMR-kytkimiä pääpainikkeissaan sekä yhteistyössä PixArtin kanssa kehitettyä huippusensoria ja Nordic Semiconductorin ohjainpiiriä.

Pelihiiriin erikoistunut Finalmouse on julkistanut uuden ultrakeveän pelihiiren. Yhtiö puhuu uutuushiirestään hieman erikoisesti kahdella nimellä, mutta itse hiiren nimi lienee Starlight X eli SLX ja ensimmäisenä myyntiin tulevan version tarkempi nimi on SLX Nightfall.

Oli Finalmousen uutuushiiren nimi sitten Starlight X tai SLX Nightfall tai vaikka molemmat, se on vaivaisella 38 gramman painollaan yksi markkinoiden keveimmistä pelihiiristä. Hiiren mitat ovat 58,9 x 124,8 x 39,5 grammaa ja se on valmistettu hiilikuitukomposiitista. Yhtiön mukaan kyseessä on sen historian suurin uudelleen suunnittelu tähän mennessä ja sisäisen rakenteen olevan täysin puhtaalta pöydältä rakennettu. Hiilikuitukomposiitin ohella hiiressä käytetään grafiittipäällystettyjä titaaniruuveja sekä yhteensä 15 titaanista kiristintä, jotka pitävät paketin yhdessä koossa.

SLX:n päänäppäimissä käytetään TMR-DS- eli Tunnel Magnetoresistance Dual State -järjestelmää, jossa yhdistetään analogisten TMR-sensoreiden ja Huano Blue Shell Pink Dot -kytkinten toiminta yhteen pakettiin. Finalmousen mukaan yhdistämällä molemmat tekniikat saadaan käyttäjälle tuotua molempien parhaat puolet: analogisten magneettikytkinten herkkyys ja nopeus sekä fyysisten kytkisten tuntuma.

Hiiressä käytetään Finalmousen ja PixArtin yhdessä kehittämää Finalmouse F1 -sensoria, joskin historian tuntien kyse lienee muiden valmistajien tapaan firmwaren osalta kustomoidusta sensorista. TechPowerUp epäilee kyseessä olevan todennäköisimmin PAW3955. Finalmousen mukaan sensori on kehitetty yksinomaan Starlight X:lle ja se parantaa tarkkuutta, nopeutta, energiatehokkuutta ja kokonaisresoluutiota, joskaan mitään verrokkia niille ei anneta.

Sensorin kaverina on Nordic Semiconductorin nRF54LM20, joka tarjoaa hiirelle langattomat yhteydet, mutta valitettavasti verkkosivuilla ei tarkenneta, onko käytössä 2,4 GHz:n yhteyden ohella myös BT-tuki ja jos on, mitä versiota. Finalmouse hyödyntää hiiressä myös PerfectSync- ja PerfectPolling-teknologioita optimoimaan hiiren toiminnan mahdollisimman viiveettömäksi.

Finalmouse Starlight X eli SLX Nightfall saapuu ennakkotilattavaksi 30. toukokuuta ja sen veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 179 dollaria, mutta ilmeisesti liikkeellä on myös koodeja, joilla ennakkotilaamaan pääsee jo ennen kuun loppua. Hiiren eurohintoja ei ole paljastettu. Yhtiö uskoo pääsevänsä aloittamaan hiirten toimitukset n. 7 viikon kuluttua.

Lähteet: Finalmouse, TechPowerUp