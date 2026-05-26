Muistikriisi on ajanut jo useita valmistajia ainakin miettimään kiinalaisvalmistajien piirien hyödyntämistä hintapaineiden keskellä.

Tekoälybuumi on nostanut erilaisten muistien hinnat taivaisiin ja esimerkiksi kuluttajamuistien hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa jopa satoja prosentteja. Tunnelin päässä olevaa valoakaan ei ole saatu vielä sytytettyä millään tasolla vakuuttavasti lupaamaan parempaa huomista.

Olemme aiemmin uutisoineet useiden länsimaistenkin valmistajien alkaneen katselemaan aidan yli Kiinaan vehreämmän ruohon toivossa. Ainakin Corsair on jo kyllästynyt pelkkään katseluun, sillä yhtiön Vengeance-muisteista on löytynyt nyt ChangXin Technologiesin eli CXMT:n piirejä.

Viestipalvelu X:ssä nimimerkkiä wxnod käyttävä henkilö on julkaissut palveluissa kuvia kiinalaisen CXMT:n DDR5-piireillä varustettujen Corsair Vengeance -muistien HWiNFO- ja CPU-Z-tiedoista sekä tietenkin itse muisteista. Ulkoisesti muistit näyttävät täysin samoilta, kuin tutumpien muistivalmistajien piireillä varustetut.

Wxnodin löytämät CXMT:n piireillä varustetut muistit toimivat DDR5-6000 nopeudella ja niiden kapasiteetti on 16 Gt per kampa. Muistien ajoitukset ovat 36-44-44-96 ja ne tukevat sekä AMD:n EXPO- että Intelin XMP-muistiprofiileja. Näidenkään ominaisuuksien osalta ei ole siis eroa tutummilla piireillä varustettuihin muisteihin.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä maasta CXMT:n muisteilla varustetut Corsairit on tarkemmin löytynyt. Kuvankaappauksissa näkyy sovellusten kiinankieliset versiot, joten on mahdollista tai jopa todennäköistä, että muistitt on myös ostettu Kiinasta. Aika näyttää, rajaako Corsair CXMT:n piireillä varustetut muistit Kiinan markkinoille vai saapuvatko ne myös länsimarkkinoille.

Lähde: WCCFTech