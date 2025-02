Laptop 12 luottaa pari vuotta vanhaan Intelin rautaan, kun Framework Desktopista löytyy AMD:n kuumin uutuus Ryzen AI Max järeällä integroidulla GPU:lla.

Framework tunnetaan modulaarisista Laptop 13- ja 16-kannettavistaan, mutta tietyissä piireissä mainetta tuli myös Linust Tech Tipsin Linus Sebastianin sijoitettua yhtiöön merkittävän summan rahaa. Nyt yhtiö on päättänyt laajentaa uusille markkinoille Framework Desktop -työpöytätietokoneella ja Laptop 12 2-in-1-kannettavalla.

Framework Laptop 12 on 2-in-1-kannettava siinä mielessä, että sen 12,2”-tuumainen 1920×1200-resoluution kosketusnäyttö taittuu tarvittaessa aina laitteen takapuolelle asti, jolloin kannettava toimii taulutietokoneen tavoin. Monien muiden 2-in-1-kannettavien irrotettavaa näyttöosaa siitä ei kuitenkaan löydy. Laptop 12:n sisälle saa aluksi sykkimään Intelin 13. sukupolven Core i3- tai i5 -prosessorin, jonka kaveriksi on tarjolla maksimissaan 48 Gt DDR5-5200-muistia, 2 Tt NVMe-tallennustilaa ja Wi-Fi 6E -sovitin. Tuttuun tapaan myös Laptop 12 tulee olemaan päivitettävissä erilaisilla moduuleilla ja myös emolevyn voi myöhemmin vaihtaa uudempaan, kuten muissakin yhtiön malleissa.

Laptop 12 tulee saataville viidessä eri värivaihtoehdossa mustaharmaasta pastellisävyihin. Värit eivät ole vain koristeita, vaan niistä erottaa iskuja paremmin kestävän TPU-muovin. Muutoin kannettavan runko on PC/ABS-muovia metalliytimellä. Kannettavan rakenteessa on Frameworkin mukaan otettu käyttöön kaikki aiempien Laptop 13- ja 16 -mallien kokemuksista saadut opit helpon korjattavuuden varmistamiseksi.

Framework Laptop 12 stulee ennakkotilattavaksi huhtikuussa ja sen toimitukset alkavat vuoden puolivälin tienoilla. Kannettavan hinnoittelu selviää lähempänä julkaisua.

Framework Desktop on työpöydälle suunniteltu 4,5-litrainen mini-ITX-kokoonpano, jonka sydämenä sykkii AMD:n uusi Ryzen AI Max -sarjan prosessori järeällä integroidulla Radeon GPU:lla. Prosessori määrää samalla muistimäärän olemaan 32, 64 tai 128 Gt. Prosessorille on voitu yhtiön mukaan antaa jopa 120 watin raja jatkuvaan kulutukseen ja 140 watin raja Boost-tilanteisiin, kiitos työpöytäformaatin.

Framework vastaa blogissaan myös varmasti monen mieliä askarruttavaan kysymykseen: Jos Frameworkin idea on nimenomaan modulaarisuus, miksi ihmeessä se tekee työpöytätietokoneen, jotka ovat aina modulaarisia. Yhtiön mukaan kysymys on validi, eikä sille ole sen parempaa selitystä, kuin tuoda työpöytäpuolen tuttu kustomoitavuus ja laajennettavuus saataville entistä laajemmin vaihtoehdoin.

Framework Desktopin emolevy on standardia mini-ITX-kokoa, eli sitä voi hyödyntää myös muissa kokoonpanoissa Ryzen AI Max -prosessoreineen. Emolevyltä löytyy kaksi M.2-paikkaa, PCIe x4 -laajennuskorttipaikka, kaksi USB4-C-liitäntää, yksi HDMI- ja kaksi DisplayPort-liitäntää sekä 5 gigabitin verkko-ohjain. Kokoonpanoon on suunniteltu yhdessä FSP:n kanssa 400 watin semi-custom Flex ATX -virtalähde ja sen standardeja 120 mm:n tuulettimia käyttävä jäähdytysratkaisu on suunniteltu yhdessä Cooler Masterin ja Noctuan kanssa. Kokoonpanoon saa myös Wi-Fi 7 -tuen RZ717 Wi-Fi-kortilla.

Koteloon saa valita mustat tai läpikuultavat kyljet sekä halutessaan RGB-tuulettimen ja kantokahvan. Kotelon etupaneeli rakentuu 21 modulaarisesta ruudusta, joiden 3D-mallit ovat vapaasti saatavilla omien versioiden 3D-tulostukseen. Lisäksi etupaneelin alalaidassa on kaksi kannettavista tuttua Expansion Card -laajennuspaikkaa.

Framework Desktopin saa ostettua valmiina ns. barebone-pakettina, johon kuuluvat kotelon ohella emolevy, virtalähde ja jäähdytysratkaisu. Ryzen AI Max 385:lla ja 32 Gt:n muistilla varustettuna paketin hinta on alkaen 1309 euroa, Max 395+:lla ja 64 Gt:n muistilla 1889 euroa ja Max 395+:lla ja 128 Gt:n muistilla 2359 euroa. Yhtiön verkkokaupassa voi valita mukaan myös muut tarvittavat komponentit, mikäli niitä ei löydy omasta takaa. Pelkkänä emolevynä hinnat ovat samoille konfiguraatioille 929 €, 1509 € ja 1979 €. Tällä hetkellä myynnissä ovat kolmannet erät kustakin mallista ja niiden toimitukset alkavat vuoden kolmannella neläjnneksellä.

Lähteet: Framework (1), (2)