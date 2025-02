Samsung lupaa uusille asemilleen parhaimmillaan 14,8 Gt/s luku- jja 13,4 Gt/s kirjoitusnopeutta vaivaisella 9 watin maksimikulutuksella.

SSD-markkinoiden suosituin nimi Samsung ei ole pitänyt kiirettä tuoreimpien PCI Express -versioiden perässä juoksemisen osalta. Nyt markkinoille saadaan yhtiön ensimmäinen todellinen high end -luokan PCIe 5.0 M.2 -SSD-asema. Samsungin kovin lyömäase vakuuttavien nopeuksien lisästi on erittäin matala tehonkulutus.

Samsung SSD 9100 Pro tulee saataville kahtena versiona ja asetelma on tuttu jo aiemmasta: perusversio ilman lämmönlevittäjää ja Heatsink-versio lämmönlevittäjällä. Lämmönlevittäjä peittää SSD-aseman molemmin puolin. Asemista tulee aluksi saataville yhden, kahden ja neljän teratavun versiot, kun kahdeksan teratavun lippulaivamallia joudutaan odottelemaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

SSD 9100 Pro hyödyntää yhtiön TLC 8. sukupolven V-NAND-siruja yhtiön itse kehittämää Presto-ohjainpiiriä. Ohjainpiirin tukena on gigatavu LPDDR4X-muistia per teratavu tallennustilaa. Kirjoituskestävyys on luonnollisesti riippuvainen kapasiteetista, 600 teratavua kirjoituskestävyyttä per yksi teratavu kapasiteettia.

SSD 9100 Pro tulee saataville neljässä koossa: yksi, kaksi, neljä tai kahdeksan teratavua. Myös luvattu nopeus riippuu kapasiteetista, vaikkeivät erot maita mullistavia olekaan. Löydät kunkin SSD-mallin luvatun nopeuden ja muut oleellisimmat tiedot alla olevasta taulukosta.

Samsung ei ole julkaissut vielä SSD-asemilleen eurohintoja, mutta verottomat hinnat Yhdysvaltoihin ovat julki. Teratavun suositushinnaksi kerrotaan 199,99 dollaria, kahden teratavun 299,99 dollaria ja neljän teratavun 549,99 dollaria. Heatsink-versio on koosta riippumatta 20 dollaria kalliimpi. Samsung SSD 9100 Pro -SSD-asemien toimitukset alkavat maaliskuussa.

Lähde: Samsung