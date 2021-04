G Skill julkaisi huikentelevat Trident Z Royal Elite -sarjan muistit

Royal-sarjasta tuttuun tapaan RGB-valaistuksen diffuusori muistututtaa kristalirakennetta ja lämmönlevittäjät kiiltävät hopean tai kullan hohtoisina.

Aika ajoin markkinoille julkaistaan uusia tuotteita, jotka mahdollistavat tietokoneen niin sanotun bling-bling-kertoimen kasvattamisen merkittävästi. Trendin todellisena aloittajana pideään monien mielestä G.Skilliä, joka julkaisi Trident Z Royal -sarjan muistit kristallimaisine RGB-valaistuksineen ja kullan tai hopean hohtoisine lämmönlevittäjineen vuoden 2018 lopulla.

Nyt G.Skill on julkaissut uuden sukupolven Trident Z Royal Elite -sarjan muistit. Muisteista löytyy edelleen tuttu kristallimaista rakennetta noudattava diffuusori RGB LED -valaistukselle, mutta lämmönlevittäjiä on uudistettu silminnähden. Yläreunan ”hainevät” näyttävät edelleen tutulta niin kultaisina kuin hopeisinakin, mutta lämmönlevittäjän kyljet ovat nyt epätasaisen kolmiopinnan peittämät. Muotoiluun on selvästi haettu inspiraatiota kotelopuolelta, joissa on nähty hiljattain useammallakin valmistajalla vastaavan tyyppistä muotoilua etupaneeleiden osalta.

Trident Z Royal Elite -sarjan muistit tulevat saataville useissa eri nopeusluokissa ja kapasiteeteissa. Sarjan hitaimmat muistit ovat DDR4-3600-nopeudella, 16-19-19-39-ajoituksilla ja 1,35 voltin käyttöjännitteellä toimivat 2x 8 Gt:n, 2x 16 Gt:n ja 4x 16 Gt:n kitit. DDR4-4000 tulee saataville 16-19-19-39-asetuksilla 2x 16 Gt:n kittinä ja 18-22-22-42-asetuksilla 2x 32 Gt:n kittinä. Kummankin käyttöjännite on 1,4 volttia. Myös DDR4-4266-nopeudella on tarjolla 16-19-19-39-asetuksin tarjottu 2x 16 Gt:n kitti, jonka lisäksi tarjolle tulee 19-26-26-46-asetuksin varustetut 4x 16 Gt:n ja 2x 32 Gt:n kitit. DDR4-4266-nopeudella toimivien muistien käyttöjännite on 1,5 volttia.

DDR4-4800-nopeudessa tarjonta alkaa kapenemaan ja saataville tulee vain 19-28-28-48-asetuksin toimivat 2x 8 Gt:n kitit 1,5 voltin käyttöjännitteella. DDR4-5066-nopeudella latenssit on lasketttu 20-30-30-50-asetuksiin ja 2x 8 Gt:n kitille pitää syöttää jo 1,6 voltin käyttöjännitettä. Piikkipaikkaa pitää DDR4-5333 2x 8 Gt:n kittinä, jolle tarjoillaan 22-32-32-52-asetuksia ja 1,6 voltin käyttöjännitettä.

G.Skill ei kertonut uusien muistiensa suositushintoja, mutta kertoi niiden tulevan löytymään kauppojen hyllyiltä toukokuun aikana.

